"Llegamos al último partido, que era lo que nos habíamos planteado" Deportes 27 de febrero de 2021 Redacción Por Nicolás Besaccia ya sabe de finales por aquellos partidos con Mandiyú y expuso las sensaciones a pocas horas de la final con Racing de Córdoba.

FOTO ARCHIVO COMODIN DEL FONDO. Besaccia ha jugado en varias posiciones. EQUIPO. El que jugó en Paraná y obtuvo la clasificación al partido decisivo.

Para Ben Hur se viene el domingo, el Día D para buscar ese ascenso que ansía desde hace muchos años. El 28 de febrero espera que quede marcado como el del regreso a un plano de mayor relevancia dentro del fútbol argentino, ya que el Federal A es considerada una categoría profesional. Si lo consigue, volverá a ese nivel luego de 11 años.

Para ello tendrá que imponerse a Racing de Córdoba, otro equipo con pergaminos importantes en su historia y por ende se espera un partido muy duro cuando ese día desde las 17.10 salgan al campo de juego del "Oscar Boero" del Club Sportivo Belgrano, en San Francisco.

Hablando de jugadores que hace unos años tuvieron la posibilidad de disputar una final, dialogamos con Nicolás Besaccia. En diciembre de 2016 fue protagonista, junto con Gustavo Mathier entre quienes continúan en el plantel actual, de los partidos con Mandiyú de Corrientes donde el Lobo no pudo lograr dar ese salto por muy poco, perdiendo 1 a 0 la revancha cerca del epílogo, luego de igualar sin goles en la ida en Rafaela.

Ese Besaccia era marcador central y también podía jugar como lateral derecho. En este 2021 también se ha desempeñado como volante, confirmándose como un futbolista de mucha consideración para Carlos Trullet.

"Por suerte llegamos al último partido, que era lo que nos habíamos planteado desde el principio de la pretemporada, asi que contentos, afrontando esta semana que es muy linda con tranquilidad y esperando a que sea domingo. Futbolísticamente nos agarra en un buen momento, desde que empezó el torneo hasta ahora el equipo fue mejorando y creo que todavía tiene mas para dar", expresó a LA OPINION sobre estas horas previas a la gran final.

- ¿Imaginan un partido distinto el domingo con respecto al de Paraná? ¿Qué conocen de Racing?

- Si, nos vamos a enfrentar a un equipo distinto al de la semifinal. Por lo que estuvimos viendo son fuertes defensivamente y apuestan a la velocidad de sus delanteros, pero ya estuvimos trabajando para no llevarnos sorpresas.

- Recordábamos luego de que consiguieran la clasificación que el Flaco Mathier y vos jugaron la última final que disputó en Ben Hur, aquella en Corrientes. ¿Para vos es especial jugar otra vez un partido por un ascenso, buscando esta vez un desenlace favorable?

- Si ambos estuvimos en aquella ocasión, jugar una final por un ascenso no es algo de todos los días, es algo lindo, que siempre cuando empieza un torneo lo sueña y ahora estamos nuevamente acá y esperemos que podamos lograr el objetivo.

- Para este torneo se sumaron defensores de experiencia, pero vos pudiste sumar desde otros puestos del campo. En parte sos como un comodín en el aspecto defensivo, ¿Te adaptaste bien a lo que te pidió Carlos Trullet?

- En este torneo me tocó jugar jugar en diferentes posiciones que nunca había jugado, pero sí, creo que me fui adaptando a cada una. Por ahí no es fácil, pero con el convencimiento y la confianza es algo que lo pude hacer.

- ¿Te hubiera gustado que se juegue ida y vuelta?, o no ves mal así como será, un solo partido en cancha neutral.

- Y al ser un solo partido tenés que saber que ese día tenés que estar a full porque no hay margen de error, que es algo que si te podés permitir en cierta medida si fuera ida y vuelta, pero no es algo que me disguste. Lo que si me hubiera gustado es que pueda estar el público presente porque para el hincha estos son lindos momentos, pero bueno.. hoy por la situación en la que estamos es complicado.

- Más allá de que estará en juego el ascenso, los 90 minutos del domingo pueden ser muy importantes para el futuro futbolístico de ustedes, hablando del club y jugadores. ¿Son conscientes de eso?

- Sí, somos conscientes del cambio que produciría para todos poder saltar de categoría, pero para eso primero nos tenemos que enfocar en hacer un buen partido el domingo.