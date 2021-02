Central ya no estaría interesado en Romero Deportes 27 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA ATLETICO ¿SE QUEDA?. Emiliano Romero durante el amistoso del miércoles.

Los cinco días hábiles que tenía Central para buscar un sustituto del lesionado Fabián Rinaudo vencieron ayer, pero Rosario Central solicitó una prórroga con el fin de seguir evaluando las alternativas que fueron ofrecidas y siguen siendo materia de análisis. Entre esas alternativas se mencionó en el inicio de la semana a Emiliano Romero, pero por lo que viene surgiendo como noticias en Rosario en las últimas horas, el equipo Canalla no estaría convencido de las opciones que surgieron para suplir a "Fito".

"Desde Arroyito continúan sin definirse por los apellidos que figuran en la carpeta de las posibilidades. Consideran que las diferentes opciones no cierran por el momento. Tampoco habría que sorprenderse si finalmente desistan de contratar a algún jugador en pos de potenciar a alguno de los juveniles de la casa", publicó ayer el diario La Capital.

De esta manera, el volante uruguayo continuaría en Atlético de Rafaela.



ORTIZ AL FEDERAL A

El delantero Federico Ortiz, que formaba parte del plantel profesional de la Crema aunque su único partido en la Primera Nacional fue hace más de un año y medio ante Independiente Rivadavia de Mendoza jugará el Federal A. El oriundo de San Francisco pasará a Sol de Mayo de Viedma.



FERRO SE VA ARMANDO

Ferro Carril Oeste contó ayer con la llegada de tres refuerzos, además de que acordó con Colón de Santa Fe el préstamo del delantero Brian Fernández, con miras al próximo torneo de la Primera Nacional. El equipo de Caballito, a partir de la gestión del empresario Christian Bragarnik, prosigue modificando e incrementando su estructura, de cara al arranque oficial de la competencia.

De este modo, el equipo que dirigirá el DT Diego Osella sumó en el entrenamiento de la jornada al arquero Federico Costa (Patronato de Paraná), al mediocampista Federico Fattori y al lateral izquierdo Luciano Balbi, ambos procedentes de Temperley. Además, el santafesino Fernández, de 26 años, que recibió el alta médica para practicar fútbol “en Buenos Aires y no en Santa Fe” fue cedido a préstamo hasta junio venidero en la Primera Nacional.

En su cuenta de la red social Instagram, el atacante agradeció “la nueva oportunidad” que le brindará Ferro, a la vez que también reconoció a Bragarnik, de quien dijo que “no me soltó la mano”.