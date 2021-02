La ARB tiene fixture para 2021 Deportes 27 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EN 2019. Atlético ganó el último Oficial.

Este viernes la Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer los fixtures para la temporada 2021, que marcará el regreso a la competencia luego de que quedara trunco el 2020 por la pandemia del covid 19.

El torneo Preparatorio, como había sido informado, dará inicio el 12 de marzo y el programa de partidos de la primera fecha será: Zona A, Atlético vs. 9 de Julio y Libertad de Sunchales vs. Quilmes. Luego, el 19 se enfrentarán Quilmes vs. Atlético y 9 de Julio vs. Libertad. En tanto, el 26 se enfrentarán Quilmes vs. 9 de Julio y Libertad vs. Atlético.

En la Zona B, la primera fecha tendrá estos juegos: Unión vs. Independiente y Ben Hur vs. Peñarol. En la segunda jugarán: Peñarol vs. Unión e Independiente vs. Ben Hur y en la tercera, Peñarol vs. Independiente y Ben Hur vs. Unión.

En la segunda rueda se invertirán las localías, pero la cuarta fecha será con los duelos de la tercera, la quinta con la segunda y en la última los de la primera jornada.

El comienzo de los play offs está previsto para el 30 de abril, siguiendo el 7 de mayo y si hay tercer juego el 11. El Súper 4 ya tiene fecha: 23 y 25 de mayo.



FORMATIVAS

Recordemos que las Formativas arrancarán el sábado que viene. La tira A (U13, U19 y U15) tendrá estos juegos: Peñarol vs. 9 de Julio; Atlético vs. Quilmes; Libertad vs. Independiente y Unión vs. Ben Hur. El sábado 13 jugarán las otras categorías invirtiendo las localías.