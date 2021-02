Distribuyeron 3,5 millones de pesos a escuelas de la ciudad

En la mañana de ayer, se llevó a cabo un nuevo acto del Fondo de Asistencia Educativa, donde se dio a conocer el detalle de la última entrega concretada, mediante la cual se distribuyeron 3,5 millones de pesos entre las escuelas de la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en el Jardín N° 198 “Aurora Borda Fredes” y contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el Delegado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni; y la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen. Además estuvieron presentes los concejales Jorge Muriel y Juan Seen.

Con la participación de un grupo de directoras y directores de establecimientos educativos de la ciudad, se describieron las obras realizadas gracias a estos fondos, y que en muchos casos estuvieron destinadas a la realización de adecuaciones sanitarias de los edificios.

En total, se entregaron a través de transferencias bancarias durante esta última semana, 3.509.000 pesos, de los cuáles 2.048.000 pesos estuvieron adjudicados a obras de infraestructura y 1.461.000 pesos a la compra de equipamiento.

En la oportunidad, se anunció también la llegada de una nueva entrega del FAE, que tendrá lugar en el mes de marzo, y que también contribuirá a dejar en condiciones a las escuelas frente al regreso a la presencialidad.





Trabajo coordinado



Al finalizar el encuentro, el intendente Luis Castellano expresó la voluntad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Provincial, para dar respuestas a las demandas que puedan surgir con el retorno a las clases presenciales.

“Lo primero es acompañar y darle todo nuestro apoyo a todas las nuevas autoridades de la Región III. Es muy importante para las escuelas que Gobierno Provincial y la Municipalidad podamos trabajar de manera coordinada, sobre todo en este momento, en donde hay que hacer muchas reformas para poder adaptarnos al sistema de presencialidad cuidada”, expresó Castellano.

Además sostuvo que el gran desafío del presente es recuperar los aprendizajes que, por causa de la pandemia, se fueron postergando. “La pandemia ha puesto un paréntesis en el nivel educativo presencial. Y hay que recuperarlo, porque hay que recuperar la sociabilidad, hay que recuperar el vínculo con los papás, con los niños y eso es un gran desafío que tiene todo el equipo docente de toda la ciudad”, agregó.

“La escuela que va a comenzar la presencialidad ya no será la escuela del 2019. Tenemos que ir aprendiendo a hacerla juntos. Esta es la clave. Así que cuenten con el Municipio para eso. Gerardo (Cardoni) cuenten para trabajar coordinadamente. Seguramente vamos a cometer errores. Pero tenemos que pedir paciencia porque también nosotros estamos aprendiendo. Pero queremos poner toda la buena voluntad para que los chicos vuelvan a tener presencialidad”, puntualizó.





Coordinación necesaria



Por su parte, Cardoni hizo referencia a este acompañamiento recibido y expresó también su compromiso por estar cerca de las necesidades de las escuelas. “Ya venimos trabajando en un proyecto conjunto, como lo es el programa “Todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo”, y eso me da una visión de un fuerte compromiso que tiene el Municipio con la educación, en línea al trabajo que viene realizando del gobierno provincial a través del Ministerio de Educación”, manifestó.

“Esta coordinación de trabajo es muy necesaria. Creo que este es el camino para acompañar a la educación: trabajar en conjunto, coordinadamente, de la mejor manera posible. Es lo que como sociedad necesitamos frente a esta nueva modalidad en las aulas”, apuntó Cardoni.



Apoyo



Finalmente, Andereggen hizo mención a la manera en que esta interacción con la Provincia ha permitido avanzar en obras clave para algunas escuelas. “Trabajamos en la complementación de aportes provinciales y de aportes locales, para poder tener a las escuelas de Rafaela en las mejores condiciones posibles, brindando el apoyo a los directivos y a las directivas para lo que les haga falta, de manera tal que las escuelas estén preparadas para la presencialidad que se viene”, concluyó.