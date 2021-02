Fin de semana de brillo y esplendor Información General 27 de febrero de 2021 Redacción Por En el marco del programa Verano Acá, la Municipalidad de Rafaela realiza durante los días 26, 27 y 28 de febrero Anfiteatro en Vivo.

FOTO CP// ESPECTÁCULO DE COMPARSAS. Comenzó anoche y proseguirá hoy y mañana.

Será a partir de las 21, en el Anfiteatro "Alfredo Williner", dónde el público podrá disfrutar del espectáculo a cargo de las comparsas Anyalí, Mahavirá y Kimbará, agrupaciones que estarán exponiendo los trabajos realizados a los largo del 2020.

Cabe destacar que se trata del mismo espectáculo, que se reiterará a lo largo de los tres días, con el fin de incluir a la mayor cantidad de público posible respetando las medidas sanitarias; y que el cupo de reservas de las entradas correspondiente a cada fecha, se encuentra agotado.

Sin embargo, cada una de las fechas serán filmadas para que, interesados e interesadas que no puedan concurrir, puedan verlo a través de las redes oficiales de la Municipalidad.



Tres días de comparsas

Sobre esta edición especial, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, sostuvo: "Cuando presentamos el programa Verano Acá, en los primeros días de diciembre, ya preveíamos que este año no sería posible realizar el tradicional desfile masivo de carnaval con la concurrencia de miles de personas, por las razones que ya sabemos".

"Pero también estábamos seguros de que las agrupaciones comparseras y batuqueras iban a formar parte de la agenda sí o sí, y así lo anunciamos en aquel momento. Estábamos convencidos de que tenían que participar de algún modo, que teníamos que encontrar la forma de que sean parte, que no podían quedarse afuera de la programación porque desde hace años son protagonistas", agregó.

También dijo: "Está demostrado que el Anfiteatro es un lugar muy apto para realizar actividades artísticas con público presencial y que a la vez permite cumplir con las normativas sanitarias en el ingreso y en la disposición de la gente. Por eso ofrecimos a las comparsas la alternativa de realizar espectáculos acá, adaptándose a las condiciones del lugar".

"Tres agrupaciones nos presentaron una propuesta que se desplegaba en tres jornadas iguales, para que la mayor cantidad posible de familias pudieran asistir, y sin dudarlo la llevamos adelante", detalló.

"Paralelamente, filmamos una de las noches, para que todas aquellas personas que no pudieran concurrir por haberse agotado las entradas o por otras razones, pudieran ver el espectáculo en la fan page de Facebook de la Municipalidad. Además, va a quedar el registro subido al canal de YouTube del municipio", explicó Stepffer.

"No debe desanimarnos la suspensión del desfile. Es temporal, estamos en una época complicada que vamos a superar. Esta presentación en el Anfiteatro es una prueba de ello. Es el mismo ánimo que comparten otras ciudades que también suspendieron sus desfiles este año, pero miran hacia adelante con optimismo y con la pasión intacta", cerró.