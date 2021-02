Boomerang de carteleras

Por Leo Gómez



Cinco series nominadas a

Globo de Oro por mejor drama





Hola amigos! Palpitando ya la entrega de Globos de Oro de mañana, aprovecho a recomendar las 5 series que entran en la categoría drama. La mayoría poco tienen que ver con el género, pero bueno, sirve como excusa para agruparlas en la recomendación de este sábado. ¡A continuación, las elegidas!

TERRITORIO LOVECRAFT (Lovecraft county, 2020 +16 Drama, Terror 1 temporada 10 capítulos) HBO/STREMIO

Nos situamos en Estados Unidos. Década del 50. Aquí cada capítulo es un cuento y no de hadas ciertamente. Las tristemente célebres y reales leyes de Jim Crow están muy presentes y recrudecen la segregación racial en todos los ámbitos posibles. Tenemos un drama con temáticas aún actuales y si a eso le agregamos sangre, terror y monstruos de antología, queda una mezcla de géneros y situaciones que van de un extremo al otro en las valoraciones de esta historia, donde el miedo a lo desconocido es amo y señor. No conformó a todos, pero igualmente su desarrollo e innovación en ciertos puntos le valió la nominación al globito dorado.

RATCHED (2020, Drama y suspenso +16 1 temporada 8 capítulos) Netflix/Stremio

Hay una novela de los 60 que se llama “One Flew over the cuckoo´s nest”, de esa novela hicieron “Atrapado sin Salida” película qBue consagra a Jack Nicholson. Y ahora, en una retorcida y atractiva serie nos muestran la vida temprana de la enfermera Mildred Ratched, la villana de la cinta antes mencionada. Relato plagado de misterios y todos tienen que ver con el pasado. Montaje y puesta en escena que recuerdan al resplandor de Kubrik por momentos. Algunos detalles en el guion, pero es muy llevadera y las actuaciones están a la altura. Escenas duras y crudas cierran el círculo que le permitió a esta historia múltiples nominaciones.

THE MANDALORIAN (2020, accion, western intergaláctico, ATP 2 temporadas 8 capítulos c/u) Disney Plus/Stremio

Esta fuerte apuesta de Disney tuvo su reconocimiento. Está bien nominada porque logra el objetivo: entretener. Con efectos de película y toda la magia del universo Star Wars nos sumergimos en la acción, nostalgia y aventuras del Mandalorian, un caza recompensas que se vuelve piadoso para lograr una impensada misión de protector del pequeño Grogu. Cada capítulo es un problema a solucionar, con referencias constantes a la saga de Lucas ya que cronológicamente los hechos se suceden justo después de la caída del nefasto Imperio y todavía quedan personajes épicos rondando la galaxia. Para los fans fieles es una joya, para los escépticos puede ser una buena elección si se dejan llevar por la propuesta.

OZARK (2017 - 2020, drama +16 3 Temporadas 30 capítulos totales) Netflix/Stremio

Se la jugaron hace 4 años con esta historia y dio sus frutos holgadamente. ¿Por qué? Porque para describir esta serie no hay mejor manera que decir que es la combinación justa entre Narcos y Breaking Bad. Pero de esta alianza, salió un producto fresco y con identidad propia. Tiene situaciones, personajes y desenlaces similares a las referenciadas, pero no pierde el toque propio. Trata temas muy actuales y hasta trillados, pero les salió muy bien. Gustó a todo tipo de audiencia y sigue, se va a hacer una 4ta temporada para continuar viendo de cerca las consecuencias positivas y negativas del papel que le toca a Jason Bateman, que interpreta a Martin Byrde en su transformación de un desdichado y sumiso esposo a un frío y calculador líder criminal. La actuación de Laura Linney no se queda atrás y contribuye en las 4 nominaciones de este año para Ozark.

THE CROWN (2016 - 2020, drama biográfico +13 4 Temporadas 40 capítulos totales) Netflix/Stremio

En mi caso, que me fascinan las biográficas bien contadas y bien actuadas, me he encontrado ante una joya en todos los aspectos. Te tiene que gustar la historia del siglo XX y adaptarse a verla desde la óptica de la Reina de Inglaterra. Si me seguís con estos gustos, estas 4 temporadas no tienen desperdicio alguno. Siguiendo de cerca la vida de la realeza al frente del pueblo británico y el contexto mundial desde fines de los 40 hasta la aparición de una tal Lady Di, vamos a ser testigos de una de las mejores series de los últimos años. Repleta de grandes intérpretes con trabajos sólidos y creíbles. Aparte, la escenografía, montaje, vestuario y maquillaje son casi perfectos. 7 nominaciones merecidas que le dan cuerda para seguir un par de temporadas más y contar todo lo que falta, que no es poco.