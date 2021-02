Textos para el recuerdo

De cómo el Chango Nieto debutó en 1965 en el

Quinto Festival Nacional de Folklore de Cosquín



(Especial para La Opinión) Corrían los años de la década de 1960. Por ese entonces, Hernán Figueroa Reyes, además de cantor, era directivo de CBS Columbia, uno de los sellos discográficos más importantes de nuestro medio. En cierta ocasión, Hernán debió concurrir a realizar una actuación en una peña de la ciudad de La Plata. Fue allí donde tuvo oportunidad de escuchar cantar a Carlos Alberto Nieto, que así se llamaba realmente el Chango Nieto. Le gustó como cantaba ese muchacho joven, con un estilo y un timbre de voz, muy personales, que acompañaba su canto con un bombo legüero que él mismo tocaba, Hernán lo invitó a que fuese a sus oficinas del sello grabador, para realizar algunas pruebas de grabación. De resulta de esas pruebas, el Chango Nieto fue contratado por la compañía, para grabar una serie de discos. Estaban muy próximas las fechas durante las cuales se desarrollaría el 5º Festival de Cosquín. Por ese entonces el escenario del Festival era la tribuna hacia el éxito de quien lograse el favor del público. Fue una época en la que la gente iba a escuchar atentamente a sus artistas y no se utilizaban carteles para mostrar a las cámaras de televisión, que en ese entonces tampoco existían en Cosquín. Por lo tanto se consideró de extrema importancia que el Chango Nieto participase. Hernán debía cantar en el Festival, en la noche del jueves 21 o 28 de enero. Y esa noche, finalizada su actuación, él mismo anunció al público que a continuación se presentaría un nuevo cantor, joven, que venía a hacer su debut en el Festival. Se trataba de una actuación fuera de programa, por lo cual ello fue una sorpresa para todo el mundo. Para esa ocasión, el Chango Nieto no tenía músicos que lo acompañasen, por lo que Hernán ya me había pedido que, si yo me animaba, lo acompañase con mi guitarra al joven. Por supuesto que me animé y así fue como subimos al escenario el Chango Nieto y yo. Habíamos preparado -es una forma de decir...- unas coplas de baguala y la zamba Recuerdo salteño. Así fue que el Chango comenzó cantando sus coplas de baguala, acompañándose con su bombo. Las coplas finalizaron y, entre los aplausos del público, comenzó a cantar la zamba. En mitad de la canción el público ya aplaudía enfervorizado. El incipiente cantor había puesto en esas dos canciones toda su alma. La zamba llegó a su fin, saludamos y nos retiramos del escenario, pues nos habían recomendado que no tocáramos más de dos canciones. Mientras bajábamos hacia los camarines, escuchábamos aún las aclamaciones del público. En momentos que yo estaba guardando mi guitarra en su estuche, aparece uno de los miembros de la producción, pidiéndonos apresuradamente que volviésemos a subir al escenario, pues el público continuaba reclamando al Chango Nieto y no dejaban de aplaudir y gritar. Regresamos al escenario y, mientras subíamos una escalinata, el Chango me pregunta "¿Y ahora qué hacemos...?". Yo, muy suelto de cuerpo, le contesté "...Vos cantá lo que quieras, que yo te sigo...". No recuerdo cuántos temas cantó el Chango. Fueron varios. Pero en mi memoria han quedado grabadas a fuego las aclamaciones que se sucedían luego de cada canción. Fue para mí un momento inolvidable y doy fe que el Chango Nieto fue la Revelación del Festival de Cosquín que más me impresionó, junto con la de Mercedes Sosa, presentada ella por Jorge Cafrune.

Hermosos recuerdos de un pasado que no regresará...

Emilio "Bocha" Martínez Junor - músico