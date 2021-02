“En materia de inseguridad, sorprende el silencio del intendente Castellano”

El diputado provincial Pablo Pinotti mostró su preocupación por la falta de “respuestas concretas de la Provincia en materia de Seguridad”. A esto, agregó: “el peronismo ha demostrado en estos quince meses que son gobierno tanto a nivel local en Rafaela, en la Provincia y en la Nación, una inacción y una falta de planificación que nos intranquiliza”.

El legislador resaltó que “siempre le echan la culpa a otro. Parece que no se dieron cuenta que son gobierno. Parece que nunca comenzaron a gobernar en serio ni asumieron la responsabilidad de que son Poder Ejecutivo en Santa Fe. Cuando uno no tiene plan, no tiene respuestas concretas, no le da previsibilidad a la sociedad para resolver los problemas, lo único que queda es echarle la culpa al otro”.

En este orden, Pinotti resaltó: “Sinceramente me dedicaría a gobernar. Hay muchas áreas del gobierno que no funcionan. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, la Seguridad. Me dedicaría a brindar respuestas a las necesidades de los gobiernos locales. Los rafaelinos se merecen mucho más que enunciaciones que dividen, que no nos hacen bien como sociedad” resaltó al ser consultado por declaraciones de funcionarios del municipio local que se mostraron “sorprendidos e indignados” por manifestaciones que realizó esta semana el exgobernador Miguel Lifschitz ante la prensa rafaelina.

En esa línea recordó que “el propio intendente Luis Castellano nos reclamaba en varias oportunidades más patrulleros, más efectivos policiales. Nos sorprende ahora, nos llama la atención el silencio por parte del intendente reclamando acciones concretas de Seguridad para Rafaela. Me parece que, como intendente, su prioridad tendría que ser defender a los rafaelinos”.