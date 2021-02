Mársico exige información sobre la cantidad de policías Locales 27 de febrero de 2021 Redacción Por El concejal del PDP-FPCyS, solicita que el Ministerio de Seguridad de la provincia brinde esta información y además indique los criterios que utiliza para la designación del personal policial.

El concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), ingresó un Proyecto de Resolución mediante el cual solicita que Ministerio de Seguridad proceda a informar: Qué cantidad de miembros integrantes de fuerza policial que egresaron del Instituto de Seguridad Pública, en Noviembre del año 2020, fueron dispuestos para cumplir sus funciones en la URV y especifique que número fueron destinados para la Ciudad de Rafaela?.

Asimismo pretende conocer “cuáles son los criterios que utiliza el Ministerio de Seguridad para la distribución del personal policial entre las diferentes unidades regionales y de acuerdo a estos criterios, qué cantidad de policías es necesario disponer en la Ciudad de Rafaela”.

Mársico señala que pretende saber, al día de la recepción de la presente nota, cuántos policías se encuentran no operacionales por carpetas médicas, carpetas psicológicas y por otros motivos, en la Unidad Regional V.

“A mediados de Noviembre del año 2020 egresaron 391 cadetes de la Policía de santa Fe, del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), de esta camada de flamantes cadetes, se desconoce cuantos han llegado a la Unidad Regional V y que número específicamente a la Ciudad de Rafaela”, informó el edil.

“A su vez, fue publicado el Informe de Gestión del Ministerio de Seguridad, emitido el 12 de febrero, donde en su página 10, obra un cuadro comparativo, sobre el total de personal policial (operacional y no operacional) que se desempeña en las 19 Unidades Regionales; en el citado esquema comparativo, se observa que las únicas Unidades Regionales en Enero del 2020 y Febrero del 2021, que tienen menos policías en total, contabilizando los operacionales y no operacionales son las Unidades Regionales Quinta (Departamento Castellanos) y Segunda (Departamento Rosario), el resto han incrementado la cantidad de efectivos”, aportó el concejal pedepista.

“Los reclamos por la venida de más policías a Rafaela es de larga data en nuestra Ciudad y proveniente de diversos sectores de la sociedad; en sobradas oportunidades ante el clamor popular, desesperado, de los vecinos por los graves hechos de inseguridad que se fueron sucediendo y se producen actualmente, la respuesta de los jefes y sub jefes, cuyos mandatos transcurrieron en la gestión provincial anterior y en la actual, consistía en falta de personal policial para atender a la Ciudad y en la urgencia de incorporar más recursos humanos, porque, con los que actualmente existen no se llega a cubrir la necesidades que presentan los barrios, a los fines de llevar a cabo la prevención del delito”.

“El propio Intendente Luis Castellano, ha formulado cuantiosos reclamos, acompañados de duras críticas al Gobierno Provincial anterior y que, desde el Concejo Municipal hemos acompañado; solicitando más presencia policial estable en la Ciudad. Hoy resulta extraño que ante tanto reclamo, se desconozca la cantidad de efectivos, que han arribado a Ciudad, de los 391 que egresaron en Noviembre de 2020. A su vez, el informe del Ministerio de Seguridad arroja en el total (contabilizando operacionales y no operacionales) menos policías en la URV si se observa Enero del 2020 y Enero del 2021”, argumentó el edil demoprogresista.

“Si bien la inseguridad, es un grave problema, que perturba la vida social, al que se aborda desde diferentes ángulos y no pasa solamente por incorporar más recursos humanos y tecnológicos, resulta necesario la presencia de más policías para la prevención y combate del delito, en una Ciudad que ha crecido en habitantes y por lógica posee mayores complejidades en sus diferentes barrios”, finalizó Mársico.