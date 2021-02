Continúa la intervención en lotes en infracción Locales 27 de febrero de 2021 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela realizó un operativo en más de 120 lotes del barrio Mora para su desmalezado y limpieza. Se recuerda a los ciudadanos que mantener los terrenos es responsabilidad de los propietarios.

En el marco de la ordenanza 3508 que regula la higiene urbana, el Área de Verde Urbano de la Secretaría de Ambiente y Movilidad realizó allanamientos en más de 120 lotes del barrio Mora para su desmalezado y limpieza. La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, señaló “es un sector que continuamente requiere operativos de gran magnitud. Se realiza el proceso correspondiente de aviso a los propietarios, pero no hay respuestas, por lo que el municipio debe intervenir y realizar los allanamientos”.

Por su parte, Marcelo Burgos, presidente de la vecinal, expresó “es muy importante para los vecinos este gran trabajo de desmalezado que realiza el municipio, porque los yuyos estaban demasiado altos. Pero sabemos que es una tarea que no debería realizar el Estado, los terrenos en infracción tienen propietarios que fueron notificados”.

Cuando los dueños de lotes no cumplen con las intimaciones y multas, el municipio debe realizar el corte y desmalezado de yuyos y limpieza, por orden de allanamiento, imputando luego el costo al propietario.

Las actividades iniciaron el viernes 26 de febrero y continuarán la semana que viene hasta terminar todos los terrenos en infracción.

Las tareas se están llevando adelante con más de 20 personas organizadas en cuadrillas de trabajo, que realizan el desmalezado correspondiente de manera manual con motoguadaña, y mecánica con tractor con desmalezador de tres puntos.



UN PROBLEMA RECURRENTE

Los operativos están a cargo de las cuadrillas que mantienen los espacios verdes en toda la ciudad. Y esta situación representa diversas problemáticas para el municipio, porque lleva a que los equipos que deberían destinarse al mantenimiento de los espacios públicos redireccionen sus tareas. Incluso en ocasiones se debe trabajar en conjunto con equipos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, ya que luego de desmalezado se encuentran focos de residuos.