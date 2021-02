Infraestructura para el área industrial, una cuenta pendiente que se va cumpliendo Locales 27 de febrero de 2021 Redacción Por El presidente de la comisión de Industria, César Forneris, hizo referencia a la licitación que se producirá el próximo 17 de marzo para la primera etapa de obras de infraestructura en el área industrial. El dirigente analizó la realidad del sector y las gestiones que quedan pendientes. Habló también de la vacunación vip y de la necesidad de que las autoridades den el ejemplo.

FOTO ARCHIVO APERTURA DE SOBRES. El 17 de marzo se realizará la licitación para la primera etapa de las obras en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

El próximo 17 de marzo se anunció la apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación para la realización de la primera etapa de obras de infraestructura en el área industrial de Rafaela, en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, lanzado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Al respecto, César Forneris, presidente de la comisión de Industria del Centro Comercial e Industrial, señaló: “La verdad es algo muy importante para el tema de industria este Aportes No Reembolsables (ANR). Indudablemente es algo que se viene pidiendo hace muchos años el tema de infraestructura en lo que es el Parque Industrial y en este caso es para la parte del PAER. Son 60 millones que estarán destinados a todo lo referido a pavimento, gas, iluminación, forestación y seguridad a través de cámaras de vigilancia”.

“Esto constituye un gran paso, es algo que se venía pidiendo desde hace mucho y está empezando a considerarse el tema de la industria de Rafaela y la región, como algo que sale en todos los informes y en donde siempre se hace hincapié en la importancia que tiene dotar de infraestructura al suelo industrial. Hoy otro tema muy importante tiene que ver con la variante, que al definirse por el lado oeste y al estar cerca del Parque Industrial, hace que también uno pida por definiciones que afortunadamente hoy ya están claras y tienen que ver con saber dónde es necesario el suelo industrial. Por otro lado, está la buena noticia acerca de la pavimentación de los caminos 5 y 6, donde se empezaría con el camino 6, y hay destinados 130 millones ahí y luego el camino 5 para el año que viene, con alrededor de 80 millones. Todo esto ayuda muchísimo, e insisto, ya está definida la ubicación del suelo industrial, pero sigue faltando alimentar a esa zona con energía, donde hay un trabajo que se viene haciendo con la EPE para que llegue el suministro de Santo Tomé y una estación transformadora ubicada en el área industrial”, detalló el dirigente.



VACUNACION VIP

Acerca del malestar generado en diferentes ámbitos por la vacunación de privilegio destinada a grupos que no son prioritarios, el presidente de la comisión de Industrias, César Forneris, habló de la realidad del sector industrial y las dificultades que tuvieron que afrontar a partir de la pandemia con el aumento del porcentaje de ausentismo, ya sea por empleados que contrajeron la enfermedad o que fueron contacto estrecho de un enfermo: “Obviamente, lo que uno espera normalmente de las autoridades es que den el ejemplo y si vamos a lo que es la parte Industrial, se piensa siempre en que la prioridad esté en la gente que produce y entendiendo que por supuesto los primeros tenían que ser quienes integran el personal del salud, que son el sector más afectado”.

Un dato significativo es que uno de los problemas del 2020 para las empresas, fue el aumento del ausentismo que genera esta pandemia, sobre todo en los mayores de 60, donde el porcentaje fue entre el 8 y el 15%.

“Se apuesta mucho en poder empezar a vacunar, por lo menos a los mayores de 60, cosa de sacar el problema de que hoy no pueden ir a trabajar y en realidad están en condiciones, con lo cual la vacuna ayudaría mucho a que puedan volver”, afirmó Forneris.



INDUSTRIAS A BUEN RITMO

Forneris al ser consultado por la situación del sector industrial y la actividad de cara a este 2021, dijo que “las empresas están trabajando relativamente bien, pero el problema que hay es la rentabilidad que tienen, ya que con el afán de trabajar las rentabilidades se caen, ya sea por el ausentismo, por algunos problemas de conseguir insumos y los costos que se elevaron. Estamos siempre en la lucha”.



PLENARIA DE COMISION DE INDUSTRIAS

El presidente de la comisión, informó que el próximo 26 de febrero se llevará a cabo la reunión plenaria, que justamente tendrá por objetivo informar acerca de todo lo que se estuvo haciendo durante el 2020, un año pandémico, pero de mucha gestión y logros.