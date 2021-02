“Estamos contentos porque otra vez le vemos la cara de felicidad a los abuelos” Locales 27 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Geriatría, Dr. Daniel Tita, luego de que esta semana comenzara la vacunación de los adultos mayores institucionalizados en residencias. “Esta etapa digamos que es una especie de renacimiento”, dijo.

FOTO ARCHIVO POBLACION DE RIESGO. El pasado lunes se puso en marcha el proceso de vacunación en los geriátricos.

En medio de las polémicas desatadas en torno a la vacunación contra Covid por el denominado “vacunatorio vip”, esta semana dio inicio este proceso en las residencias geriátricas, generando un alivio en esta población considerada de riesgo ya que llevaban casi un año sin poder vincularse de manera normal con sus seres queridos.

El Dr. Daniel Tita, presidente de la Cámara de Geriatría, señaló que “la verdad que estamos muy contentos porque otra vez a los abuelos le vemos la cara de felicidad por estar cerquita de poder abrazarse con sus seres queridos, en realidad esta es la parte más linda de toda esta historia, porque siempre uno cuenta los muertos, los complicados y esta etapa digamos que es una especie de renacimiento, porque no es lo mismo un mes ni un año en una persona de 80 años, que en una persona de 30 años, por consiguiente nosotros lo vivimos con muchísima felicidad. Bastaba ver la foto de como los abuelos estaban recibiendo la vacuna y seguramente por su cabeza pasaba la idea de volver a besar a su hijo”.

Tita contó cómo fue el trabajo realizado con los adultos mayores durante este año, atendiendo la ansiedad y los cambios emocionales, muchos de ellos ligados a los miedos que provoca la pandemia: “Primero podemos darnos el orgullo de decir que no tuvimos sobre más de cientos de pacientes que atendemos, ninguna muerte por Covid, eso es gracias al personal que con tanta dedicación y cariño trabajó sobre ellos y después tenemos todo lo que es la parte de la estructura de apoyo psicológico y psiquiátrico en aquellos casos más serios; es todo un trabajo en conjunto y en equipo que se hace para poder darle la contención a un paciente, que de por sí no es un paciente tampoco, yo digo siempre son nuestros queridos viejos, que somos nosotros el día de mañana. Se ha tenido toda la paciencia del mundo y mucho más y sobre todo uno tiene que agradecerles a los familiares, porque en la primera etapa fue muy duro que lo entendieran y hoy a la distancia tienen que darse cuenta que fue lo mejor para todos, fundamentalmente para sus seres queridos”.



VACUNACIÓN VIP Y PREFERENCIAS

El presidente de la Cámara de Geriatría, opinó también sobre el tema de los últimos días, la vacunación vip o de preferencias: “Lamentablemente ya no es sorpresa que el poder de empatía se ha perdido, hay otro interés que mueven a las personas. Yo me levanto todos los días a la mañana sabiendo que me voy a morir, es un período muy corto el que estamos acá y si el mundo tiene miles de millones de años y una persona llega a los sumo y en el mejor de los casos a 90 años, creo que es una idiotez pensar tan cortamente y tan poco empáticamente, por eso creo que ponerse en los zapatos del otro es lo que deberíamos hacer un poquito más”.

El Dr. Daniel Tita continuó reflexionando al respecto: “esto es propio de nuestro país, donde la irregularidad es lo que te premia, la falta de controles es lo que se premia sistemáticamente. Fui a dos reuniones al Concejo pedidas a mi amigo Silvio Bonafede, y le dije en ese momento que nunca iban a hacer nada, ni los peronistas, ni radicales, ni los socialistas ni los de Cambiemos, respecto a esta cuestión de la tercera edad y de la discapacidad. A mí no me sorprende nada”.

“No estamos tratando de desmerecer otras áreas de negocio que con una pequeña habitación funcionan, estamos hablando de personas. Yo cuando me recibí de médico hace 26 años atrás, con la ambulancia iba a ver lugares que realmente eran la antesala del infierno y siguen existiendo y todos los días abren, y como siempre, ninguno de todos los colores políticos no han hecho nada y no van a hacer nada y a las pruebas me remito”, enfatizó.

“Nuestros hogares en el ámbito privado son los más caros de la ciudad, porque la estructura de servicios que tienen amerita eso y respecto a la gente que no accede, tiene derechos también, porque es allí donde debe estar garantizando ese acceso por parte del Estado”, dijo Tita, haciendo referencia a que las asistentes sociales deben evaluar cada caso para poder dar respuestas adecuadas. “la geriatría no se cubre por obra social, pero resulta que si uno hace un recurso de amparo se cubre, tenemos varios casos; siempre hay que estar con el látigo de la justicia. Hay derechos y obligaciones de las partes, acá nadie quiere pagar lo que le corresponde y quieren cobrar lo que no corresponde”, afirmó.



PROYECTO DE CALVO

PARA LA REGULACIÓN

El Dr. Daniel Tita, destacó el accionar del senador Alcides Calvo, señalando que “acá siempre hubo una persona que me escuchó, que fue el senador Alcides Calvo, que planteó la problemática cuando el gobierno que estaba en el poder era el del FPCyS, hizo una presentación para lo que tenía que ver con la regulación de la actividad en toda la provincia de Santa Fe y eso quedó dormido con el gobierno anterior y hoy por la pandemia se postergó”.