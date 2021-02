En enero volvió a caer la venta de dólar "ahorro"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Sólo unas 754 mil personas adquirieron dólares para ahorro en diciembre, mientras que, con un promedio de u$s 191 per cápita, las compras brutas tuvieron una caída de 13% respecto del total del mes anterior, informó ayer el Banco Central. En diciembre, unos 851.000 usuarios habían accedido a dólares para atesoramiento, al tiempo que a lo largo del 2020 se habían vendido u$s 5.750 millones por esa vía, según cifras oficiales.

El sondeo difundido este viernes afirmó que "las ´personas humanas´ compraron de forma neta u$S 277 millones y, de ese total, unos u$s 137 millones fueron para atesoramiento, lo cual representó una disminución de 13% respecto del mes previo.

Indicó que, para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes, el total fue de u$s 105 millones, con una caída de 50%, si se lo compara con igual mes del año anterior. "En cuanto a la cantidad de operadores, 754.000 individuos compraron billetes, mientras que unos 36.000 vendieron, con compras y ventas per cápita para ambos casos de u$s 191", sostuvo el análisis oficial.

En agosto, el mes previo a la puesta en marcha de la profundización del cepo cambiario, se habían llegado a vender en neto unos u$s 920 millones, una cifra que bajó a u$s 803 millones en septiembre, cuando entró en vigencia de manera parcial el nuevo esquema cambiario.

Como la medida se anunció el 15 de septiembre, el impacto directo en el mercado se vio en octubre, cuando la cantidad de dólares vendidos disminuyó a u$s 339 millones. Luego, la tendencia a la baja fue más fuerte con el correr del tiempo, dado que en noviembre se vendieron sólo u$s 320 millones para llegar en diciembre a u$s 311 entre atesoramiento y consumo con tarjetas.

En diciembre de 2019 unos 2.600.000 individuos habían adquirido dólares a través del mercado de cambios, lo que representó un récord en ese momento. En ese entonces, el organismo precisó que las "personas humanas" demandaron moneda extranjera para atesoramiento por u$s 330 millones, mientras que para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, el monto fue de u$s 388 millones.

La cifra en enero continuó en en disminución, ya que en el primer mes del año se ubicó por debajo de los u$s 300 millones. Actualmente, el dólar "solidario", al que pueden acceder los ahorristas, se posiciona como el más caro del mercado y es ofrecido a un promedio de $156,93.

El informe de operaciones en el Mercado de Cambios y el balance cambiario, por otra parte, puntualizó que en enero se registraron transferencias netas recibidas desde cuentas propias en el exterior que totalizaron los u$s 39 millones.

A su vez, señaló que en enero, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron u$s 127 millones, tras comprar a través del mercado de cambios unos u$s 159 millones, con lo que finalizó el mes en un nivel de u$s 39.515 millones.