Un banderazo para repudiar el escándalo del "vacunatorio VIP"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La oposición volverá a las calles esta tarde para realizar una protesta contra el Gobierno, esta vez con el foco en el escándalo del denominado "vacunatorio VIP" y en la Plaza de Mayo. La movilización, difundida en redes sociales por referentes opositores bajo los hashtags #27F y #Argentinazo, será la primera gran marcha de 2021 que enfrentará la Casa Rosada y se dará una semana después de los cambios obligados en el Ministerio de Salud por la aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus a dirigentes, allegados y periodistas.

Además, la protesta tendrá como dato especial que será tan sólo 48 horas antes de que el Frente de Todos salga a la calle para respaldar al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, acto que se realizará el próximo lunes a las 12:00 y será transmitido por cadena nacional.

El otro hecho novedoso es que la movilización convocada por dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio será a Plaza de Mayo: las protestas que se llevaron a cabo en 2020 habían tenido como punto de reunión la Avenida 9 de Julio.

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, fue una de las principales convocantes, como viene sucediendo desde comienzos del año pasado.

En esta ocasión, la ex ministra de Seguridad subrayó que se trata de una "nueva movilización ciudadana" motorizada por "la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna".

En el mismo sentido se expresó el ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, quien consideró "inaceptable" el manejo irregular de la vacunación contra el coronavirus en los casos que trascendieron.

"El #27F vamos a marchar en paz en todo el país. Lo de las vacunas no fue una payasada. Les dieron prioridad a los amigos, familiares y partidarios en vez de respetar el orden y empezar por los grupos de riesgo. Es inaceptable que manejen la salud se esa forma. Por eso #YoVoy", escribió en Twitter el ex funcionario.

Por su parte, el ex titular del Sistema de Medios Público Hernán Lombardi, otro de los infaltables en las manifestaciones del año pasado, también estuvo entre los convocantes a la protesta de este sábado con una fotografía suya junto al actor y militante radical Luis Brandoni en un acto similar de 2020, y escribió: "Nosotros vamos".