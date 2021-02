Acordaron con los docentes una suba salarial del 34,55%

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Los sindicatos docentes firmaron ayer la paritaria nacional con una suba salarial del 32% (34,6% en el acumulado anual) que se abonará en tres cuotas a través de los gobiernos provinciales y regirá hasta noviembre.

El acta se rubricó tras una reunión de los cinco gremios - CTERA, SADOP, CEA, UDA y AMET- con las autoridades del Ministerio de Educación y del de Trabajo, en la sede del Palacio Pizzurno, y estableció tres pagos en marzo, julio y septiembre. También incluyó dos cláusulas de revisión para julio y noviembre.

De esta forma, el salario inicial del sector subirá de 27.500 pesos a 31.000 pesos en marzo, 34.500 en julio y 37.000 en septiembre. No obstante, la paritaria nacional docente implica un piso salarial y luego los gremios negociarán con los gobiernos provinciales, que son los que abonan los sueldos del sector, y no se descarta que en algunas jurisdicciones otorguen algunos puntos más por encima que esta pauta.

Tras firmar el acta salarial, los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Claudio Moroni (Trabajo) se trasladaron con los jefes sindicales a la Quinta de Olivos para hacer el anuncio oficial con el presidente Alberto Fernández, pero el contagio de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que se conoció en esas horas lo postergó.

La semana pasada se había hecho la primera reunión paritaria del sector, en la que los cinco sindicatos docentes pidieron una suba salarial "superior al 30%" para "superar a la inflación y recuperar lo que se perdió el año pasado".

En tanto, la cláusula de revisión se incluyó ya que si bien la Casa Rosada promueve una pauta salarial del 29% en línea con la inflación estimada por el Presupuesto 2021 en esa misma cifra, lo cierto es que las estimaciones privadas proyectan un incremento del costo de vida cercano del 50% luego de la aceleración reflejada en los primeros meses de este año.

La firma de la paritaria nacional se produjo en la misma jornada en que comenzó a ser distribuida en todo el país la partida de 904 mil vacunas Sinopharm producidas en China que recientemente al país y que el gobierno había anunciado que serán para los maestros, profesores y personal no docente de establecimientos educativos.