La ministra Vizzotti se contagió de coronavirus

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó ayer que se contagió de coronavirus, por lo que se aislará hasta estar recuperada de la enfermedad, aunque no tenía síntomas. "Quiero contarles que me realice un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", informó la funcionaria nacional.

En su cuenta de la red social Twitter, Vizzotti dio la noticia, luego de compartir esta mañana una actividad en la localidad de Morón con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien está vacunado contra el coronavirus.

La ministra se realizó un hisopado este viernes en Casa Rosada, al igual que la mayoría de los integrantes del Gabinete presidencial, como medida de precaución antes de asistir el próximo lunes a la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Además de estar en las últimas horas con el mandatario provincial, Vizzotti se vio en la actividad de Morón con su par bonaerense, Daniel Gollan, y con el viceministro provincial, Nicolás Kreplak.

En tanto, este jueves, la funcionaria nacional había compartido otro acto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en el predio de Campo de Mayo. Por ese acto, Cafiero debió aislarse por haber sido un contacto estrecho de la ministra de Salud, confirmaron fuentes oficiales.

"La pandemia no pasó, sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado", aseguró Vizzotti en su cuenta de Twitter, donde compartió un manual de cuidados contra el COVID-19.

La ministra dio positivo exactamente una semana después de haber quedado al frente de la cartera sanitaria tras la intempestiva salida de su antecesor Ginés González García, en medio de un escándalo por "vacunados VIP".



TAMBIEN CAFIERO, POR

SER CONTACTO ESTRECHO

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, debió aislarse preventivamente por ser contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien tiene coronavirus. Así lo confirmó el titular de ministros, luego de que se conociera el resultado positivo de la funcionaria nacional, quien se realizó el hisopado este viernes en el marco de las medidas de precaución que adoptó el Gobierno de cara a la Asamblea Legislativa del próximo lunes en el Congreso.

"En los últimos días compartí actividades con la ministra @carlavizzotti, quien recientemente dio positivo de COVID-19. Por eso me encuentro en casa realizando el aislamiento recomendado. Sigamos cuidándonos más que nunca", afirmó el jefe de Gabinete en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, Kicillof, no se aislará pese a haber compartido un acto con la ministra Vizzotti, ya que se encuentra vacunado contra el coronavirus.