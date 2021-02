La Legislatura aprobó el proyecto que fija un tope de 40% al aumento de Patentes

Primero fue la Cámara de Senadores de la Provincia la que aprobó, con modificaciones y debate mediante, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que limita a un máximo del 40 por ciento el aumento para este año en el Impuesto a la Patente Automotor con respecto a 2020 y luego fue la Cámara de Diputados la que dio sanción definitiva. Así, las boletas que ya distribuyó la API con incrementos que en algunos casos llegaban al 150 por ciento deberán volver a liquidarse, en tanto que los contribuyentes que ya abonaron podrán gestionar la devolución de la diferencia.

Si bien los vencimientos de la primera cuota de la Patente comenzaron a operar el lunes último, la Provincia había anunciado la semana pasada una prórroga hasta el 15 de marzo, lo cual está vigente.

En el Senado, se alteró el orden para tratar en primer lugar el Mensaje del Poder Ejecutivo N° 4.926 que establece que la determinación del Impuesto Patente Única sobre Vehículos para el año fiscal 2021, no podrá superar en un 40% el impuesto determinado para el período fiscal 2020.

En la sesión se pusieron a consideración dos dictámenes. El de minoría, suscripto por los senadores del Bloque Lealtad (Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann) y Eduardo Rosconi y Hugo Rasetto (Del Bloque UCR Unión Santafesina), adoptando el texto del mensaje enviado por el Poder Ejecutivo en el convencimiento que era el proyecto que mejor abordaba la situación planteada. En tanto que el dictamen de mayoría, por su parte, fue suscripto por los senadores del Bloque Juan Domingo Perón -NES- y por los integrantes del Bloque UCR (Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Lisandro Enrico y Rodrigo Borla), mediante el cual realizaron varias modificaciones al texto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial.

Calvo consideró que “si bien para el año fiscal 2021 el cálculo del impuesto Patente Única sobre Vehículos se ha efectuado en base a idénticas alícuotas a las aprobadas por la ley 13.226 en el año 2011, la particular dinámica del mercado automotor -caracterizada por un alto grado de dispersión y heterogeneidad en los incrementos de precios- ha generado en algunos modelos, principalmente los más antiguos, mayores variaciones en el impuesto a pagar, por lo que se entiende razonable contemplar tal situación”.

Para el senador por el departamento Castellanos “la aprobación del proyecto sin dudas ayudará a morigerar el impacto del alto incremento de los vehículos en la determinación de la patente, lamentando que el texto del Poder Ejecutivo no pudo aprobarse atendiendo que era la propuesta que mejor se adaptaba para corregir la distorsión antes mencionada”.

Michlig (San Cristóbal) manifestó que "entendemos que esta media sanción es un buen aporte para traer un poco de calma a los bolsillos de los contribuyentes santafesinos que pagan patentes". Por su parte, el senador Alcides Calvo (Castellanos) sostuvo que “la aprobación del proyecto sin dudas ayudará a morigerar el impacto del alto incremento de los vehículos en la determinación de la patente, si bien votamos el dictamen de minoría ya que creemos que el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo no necesitaba las modificaciones".

EN DIPUTADOS

Una vez que el proyecto llegó con cambios desde el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto para reducir el "desproporcionado aumento del impuesto sobre la patente automotor, con incrementos de hasta el 150%, que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto para este año", según cuestionaron desde el bloque socialista.

La iniciativa sancionada establece que el incremento no superará en ningún caso el 40% con respecto a 2020 y que el Tesoro provincial compensará parcialmente a los municipios y comunas el impacto de dicha disminución ya que el impuesto por este año pasará excepcionalmente a coparticiparse del 90 al 95%.

La diputada Clara García (Socialistas-FPCyS) cuestionó al Ejecutivo provincial por “jugar al límite de los tiempos” para tratar temas presupuestarios e impositivos, en este caso, “bajar a la mitad el impuestazo que el mismo gobierno ratificó con la emisión de las boletas este año. El gobierno se ufana de haber enviado un proyecto de disminución de un impuesto cuando fueron ellos mismos los que aumentaron de manera desproporcionada con respecto a la inflación o a cualquier otro parámetro”, afirmó.

En ese marco, la legisladora defendió la modificación realizada al proyecto oficial, que aumentaba el porcentaje coparticipable del 90 al 93% y dividía ese adicional en partes iguales entre los gobiernos locales “cuando hay ciudades con 10.000 habitantes, otras con 400 mil, como Santa Fe; o con un millón, como Rosario. El Senado elevó ese 93 al 95% y distribuye una porción de ese adicional en forma proporcional a la cantidad de vehículos, y otra porción en partes iguales entre los gobiernos locales. Es la propuesta que votamos, sin el acompañamiento del bloque oficialista”, explicó.

“Es nuestra responsabilidad darle una respuesta a la gente, que ya tiene en su casa una boleta con un aumento del 100 o del 150%, y a los municipios y comunas, que habían elaborado sus presupuestos en base al aumento original y hoy están desfinanciados”, subrayó.

La legisladora también cuestionó al gobierno provincial, específicamente a las autoridades económicas, porque “hubo una sola reunión de la comisión y el ministro Walter Agosto, nunca vino a la Cámara a dar explicaciones ni para el presupuesto ni para la ley tributaria y presionados por la urgencia nos dicen que paremos al aumento en el 40%”, dijo.

“Lamentablemente quienes han pagado de más tendrán que hacer un trámite de devolución, pero es lo que corresponde”, concluyó.