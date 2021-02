Schwartzman ganó con solidez en su estreno Deportes 26 de febrero de 2021 Redacción Por TENIS, CORDOBA OPEN

FOTO CORDOBA OPEN CONTUNDENTE./ El argentino es el principal favorito.

Diego Schwartzman impuso condiciones anoche en su debut en la tercera edición del Córdoba Open ATP250, al vencer al italiano Marco Cecchinato 6-2 y 6-2, y espera en cuartos de final al ganador del encuentro que disputaban a continuación el platense Tomás Etcheverry y el español Albert Ramos Viñolas. Además, ayer consiguió un resonante triunfo el juvenil Juan Manuel Cerúndolo, superando al serbio Miomir Kecmanovic, mientras que el brasilero Thiago Monteiro dio cuenta del español Roberto Carballes Baena.

Una hora y 10 minutos necesitó el ‘Peque’ para quedarse con un partido que se le presentó favorable desde el principio, en el que rápidamente en el tercer juego pudo quebrar y encaminó así la victoria del primer parcial 6-2. El número 9 del mundo jugó muy sólido desde el fondo de la cancha, con una velocidad y potencia de tiros que marcaron la diferencia, ante un rival que no tuvo respuestas para contrarrestar la efectividad y precisión del argentino, que ganó el 66 por ciento de los puntos con su saque en el primer set.

Cecchinato, 87 en el ranking, no encontró respuestas en el segundo set, sufrió demasiado las virtudes de la defensa del argentino, nunca pudo entrar en partido y ganó solo el 42 por ciento de sus puntos de primer saque.

Tras el sólido triunfo en la cancha central de Polo Deportivo Kempes, Schwartzman admitió que hoy "salió todo bien y es espectacular jugar acá, es especial”, a la vez que agregó que “siempre” quiere ganar.

Antes, el porteño Juan Manuel Cerúndolo, N°335 en el ranking, derrotó 6-7, 7-5 y 6-2 al serbio Miomir Kecmanovic (41), quien es entrenado por el exjugador cordobés David Nalbandian. El juvenil argentino de 19 años mostró tenacidad para revertir un resultado que se le presentó desfavorable en el inicio, y pudo quedarse con una victoria que lo mete entre los mejores ocho del torneo, instancia en la que se medirá ante el brasilero Thiago Monteiro.

Los cuartos de final del Córdoba Open ATP250 de tenis se disputarán hoy íntegramente en la cancha principal del Polo Deportivo Kempes, y ayer se conoció el orden de juego. La programación completa de la jornada en el certamen es la siguiente:

Cancha Central: a las 14.30: Thiago Monteiro (Brasil) vs. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina). A continuación: Federico Coria (Argentina) vs. Benoir Paire (Francia).

A las 18.30: Jozef Kovalik (Eslovaquia) vs. Facundo Bagnis (Argentina). A continuación: Diego Schwarztman (Argentina) vs. Tomás Etcheverry (Argentina) o Albert Ramos-Viñolas (España).