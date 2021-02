Basquet: Argentina no va a Ecuador Deportes 26 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) confirmó este jueves que no participará del Sudamericano U16 femenino de Ecuador, del 12 al 18 de abril, en Guayaquil, por "falta de garantías" en relación a la pandemia del coronavirus. "Lamentamos no viajar a Ecuador, pero no es el momento ni la forma de organizar un torneo con chicas menores de edad. Consubásquet no nos ha dado las garantías sanitarias necesarias. Esperamos que la entidad recapacite y reprograme el torneo para una fecha a futuro", explicó Fabián Borro, presidente de la CABB, en un comunicado.