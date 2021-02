La TV Pública vuelve a televisar los partidos Deportes 26 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO TV PÚBLICA. / Se acordó tener dos partidos por fecha.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Luego de semanas de negociación, el Gobierno nacional logró uno de sus cometidos y tendrá, este fin de semana, dos partidos de la Liga Profesional en la pantalla de la TV Pública, algo que no ocurre desde junio de 2017, cuando se privatizaron los derechos de televisación.

Fuentes del canal público confirmaron que los encuentros elegidos serán Argentinos Juniors-Vélez, este viernes desde las 21.30, y Banfield-Colón, punteros de la Zona A, el sábado a las 17:10.

Esos dos partidos, en principio, pertenecían a Disney, dueño de la mitad de los derechos de televisación del fútbol argentino, que igualmente los emitirá a través de Fox Sports, canal al que compró y fusionó con ESPN, aunque el Gobierno nacional todavía no autorizó en los hechos esa absorción.

La intención del Gobierno es que otros dos encuentros, como mínimo, sean televisados por la TV Pública para completar un juego por día bajo la modalidad gratuita y sin tener una suscripción mensual extra para ver la Primera División.

Desde hace meses, luego de que AFA intentó rescindir con Disney, las dos empresas que tienen los derechos quedaron enfrentadas bajo la postura sobre entregar o no los encuentros para la TV Pública.

Los directivos de Turner, con sede en los Estados Unidos, por el momento resisten en su intención de no ceder encuentros a la pantalla pública, puesto que entienden que pagaron anticipadamente por esos derechos.

El acuerdo entre las empresas había sido liberar un partido cada una, pero Disney resolvió entregar dos a partir de este fin de semana, rompiendo filas con Turner, con quien siempre fue de la mano en la negociación con AFA.

A principios de enero, Disney anunció la renovación de sus derechos hasta 2023, para poner fin a un litigio judicial arduo que se gestó a partir de que la AFA intentó la rescisión del contrato vigente unilateralmente.

En ese contexto, Turner negoció -pese a que en las reuniones sus directivos lo negaban- para quedarse con el paquete total de partidos de la Liga Profesional, lo que provocó la ruptura en las relaciones con Disney, el otro gigante de las telecomunicaciones en Estados Unidos.

La intención del Gobierno, si consigue avanzar, es que al menos una vez cada dos fechas, los encuentros liberados y gratuitos correspondan a alguno de los cinco equipos denominados "grandes" (Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo).