Atlético de Rafaela en la zona B y abrirá la temporada visitando a San Martín de San Juan

Por La Crema ya tiene los rivales que enfrentará en el próximo torneo de la PN. Comenzará su sueño de ascenso visitando al Santo Sanjuanino. El primero en el Monumental será ante Villa Dálmine.

FOTO WEB EN EZEIZA. / Los dirigentes de los clubes y Claudio Tapia en el sorteo de las zonas y fixture de la Primera Nacional. FOTO ARCHIVO DEL RECUERDO. / Atlético iniciará su temporada en San Juan

Atlético de Rafaela ya conoce a sus rivales de zona para la próxima temporada de la Primera Nacional, que comenzará el 13 de marzo. La “Crema” estará en la Zona B y su debut será visitando a San Martín de San Juan.

El sorteo, que tuvo lugar en el medio día de ayer en el predio de AFA en Ezeiza, determinó un ‘grupo de la muerte’, repleto de clásicos históricos del ascenso, y es en la Zona A.

El acto tuvo la presencia del presidente, Claudio Tapia. También se anunció el formato del torneo, donde los 35 equipos de esta segunda categoría del fútbol argentino fueron divididos en dos zona de 18 y 17 integrantes cada una y los dos primeros jugarán una final pro el primer ascenso, mientras que del segundo al cuarto se clasificarán al Reducido por el segundo boleto a la Liga Profesional. No habrá descensos.

Atlético integra la zona B y los rivales son: Barracas Central, Defensores de Belgrano, All Boys, Deportivo Morón, Santamarina, Almagro, Tristán Suárez, San Telmo, Brown de Adrogué, Ferro, Instituto de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima Jujuy, Independiente de Mendoza, Güemes de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Villa Dálmine.

En la primera rueda es donde los dirigidos por Walter Otta tendrán los viajes más largos, ya que tendrán que ir a San Juan, Tandil, Santiago del Estero, Jujuy y Puerto Madryn, más allá de los respectivos encuentros en Buenos Aires.

Por la Zona A estarán: Nueva Chicago, Riestra, Tigre, Atlanta, Chacarita, Alvarado, Estudiantes (BA), Almirante Brown, Quilmes, Temperley, Estudiantes (RC), Belgrano (CBA), Deportivo Maipú (MZA), San Martín (TUC), Gimnasia y Esgrima (MZA), Mitre (S.E.) y Agropecuario.



El fixture de Atlético de Rafaela en la primera rueda (luego se invertirán las localías), que tiene fecha de finalización para el 3 de julio, es el siguiente: Fecha 1: San Martín de San Juan (V), Fecha 2: Villa Dálmine (L), Fecha 3: San Telmo (V), Fecha 4: Defensores de Belgrano (L), Fecha 5: Santamarina de Tandil (V), Fecha 6: Almagro (L), Fecha 7: Güemes de Santiago del Estero (V), Fecha 8: Deportivo Morón (L), Fecha 9: Ferro Carril Oeste (V), Fecha 10: Tristán Suárez (L), Fecha 11: Gimnasia de Jujuy (V), Fecha 12: Instituto de Córdoba (L), Fecha 13: Barracas Central (V), Fecha 14: Independiente Rivadavia de Mendoza (L), Fecha 15: All Boys (V), Fecha 16: Brown de Puerto Madryn (V) y Fecha 17: Brown de Adrogué (L).



LA PRIMERA FECHA

Así irá el primer capítulo de la próxima temporada de la Primera Nacional: ZONA A: Libre: Temperley, Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Maipú de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Agropecuario,

Deportivo Riestra vs. Quilmes A.C.,Belgrano de Córdoba vs. Tigre, San Martín de Tucumán vs. Alvarado de Mar del Plata, Almirante Brown vs. Estudiantes de Buenos Aires, Nueva Chicago vs. Mitre de Santiago del Estero, Chacarita Juniors vs. Atlanta.



ZONA B: San Martín de San Juan vs. Atlético de Rafaela, All Boys vs. Deportivo Morón, Güemes de Santiago del Estero vs. Ferro, Almagro vs. Tristán Suárez, Santamarina de Tandil vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy,

Defensores de Belgrano vs. Instituto de Córdoba, San Telmo vs. Barracas Central,

Villa Dálmine vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Brown de Adrogué vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn.