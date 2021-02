Desestimaron investigar un "vacunatorio vip" local Policiales 26 de febrero de 2021 Redacción Por NO HAY "DATOS NECESARIOS" PARA INSTAR UNA ACCIÓN PENAL

FOTO ARCHIVO FISCAL FEDERAL DE RAFAELA. Jorge Onel consideró que la denuncia del abogado local no contiene "una mínima precisión".

Jorge Gustavo Onel, fiscal federal de la ciudad de Rafaela, desestimó y dispuso el archivo de la denuncia que había radicado un abogado rafaelino, en la cual pedía que se investigue si en la provincia de Santa Fe existía un "vacunatorio vip" en el que se aplicaban irregularmente dosis contra el coronavirus.

La medida tomada por el Fiscal Federal se dio a conocer en el mediodía de ayer y fue adelantada por LA OPINION Online, luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal entendiese que la denuncia presentada por el abogado del fuero local Carlos Zimerman, "carece de suficiente aptitud para promover proceso penal".

La denuncia en cuestión había sido radicada el pasado martes en la Fiscalía Federal de Rafaela, y apuntó a que la Justicia requiriese al Ministerio de Salud provincial listas de personas vacunadas, o documentos que permitan establecer si en territorio provincial funcionó -o funciona- un sistema de vacunación paralelo al oficial.

Dos días después, el fiscal Onel consideró que no existen elementos que permitan establecer un estado de sospecha para iniciar una investigación, por lo cual desestimó la denuncia del letrado mencionado.



CARECE DE

SUFICIENTE APTITUD

"Advierto que la presentación traída a consideración carece de suficiente aptitud para promover proceso penal y emprender una investigación penal en virtud de que no contiene una mínima precisión ni identificación de los datos necesarios", dijo el funcionario judicial en su dictamen, de acuerdo a Aire de Santa Fe.

"Deberá el denunciante decir qué funcionario público de actuación en esta provincia, o bien qué particular, habría burlado el aludido orden de prioridades [en la campaña de vacunación] y en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar ello habría acontecido, y bajo orden de cual otro funcionario", explicó Onel en su resolución.

El Fiscal además señaló que la denuncia le requiere a la Justicia la "realización de una suerte de auditoría general del proceso" sin una mínima hipótesis delictiva a ser investigada por lo que tal acción es ajena a la de una Fiscalía y le compete a otros órganos provinciales o nacionales.