Una reapertura completa en Israel

FOTO ARCHIVO BENJAMIN NETANYAHU.

JERUSALEN, Israel, 26 (AFP). - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que espera que las autoridades sanitarias consigan haber vacunado a todos los adultos para el 16 de marzo para así poder realizar una reapertura completa de la sociedad en abril.

Netanyahu ha llamado a "no repetir" los sucesos del anterior Purim, una festividad judía cuya celebración el año pasado vino seguida de un rápido aumento de los contagios.

Si las estimaciones de Netanyahu se cumplen, los adultos israelíes estarían vacunados de cara a las elecciones del próximo 23 de marzo donde el primer ministro volverá a presentarse como candidato pese a estar siendo juzgado por corrupción.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que no conocían la intención del primer ministro de revelar fechas de reapertura y que no tenían conocimiento del plan, según el mencionado diario local.

En la actualidad, prácticamente la mitad de los adultos israelíes recibieron al menos la primera dosis de la vacuna y más de 3,1 millones la segunda.

Israel registró en lo que va de pandemia 42.045 casos activos y 5.648 muertes.

La campaña de vacunación, que se realiza únicamente con la fórmula de Pfizer/BioNTech, fue un gran ensayo sobre la eficiencia de las dosis, con un sistema centralizado de datos sanitarios.

Hasta ahora, la eficacia de la vacuna de Pfizer había sido probada mediante ensayos clínicos: su validez se confirmó mediante el análisis de datos de 1,2 millones de personas en Israel, un país que se encuentra a la vanguardia de la vacunación.