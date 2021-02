Primer Congreso de Obesidad para la comunidad Información General 26 de febrero de 2021 Redacción Por Del 1 al 4 de marzo, es gratuito, virtual y está organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición.

En pleno marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo, la Sociedad Argentina de Nutrición organiza el “Primer Congreso SAN de Obesidad para vos”, una actividad gratuita y pensada para la gente, que se llevará a cabo -íntegramente virtual- los días 1°, 2, 3 y 4 de marzo de 19 a 20.30. El encuentro tiene por objetivo de crear conciencia en la población sobre una enfermedad que ha alcanzado cifras pandémicas. Se requiere inscripción previa en www.sanutricion.org.ar

El sobrepeso y la obesidad preocupan a la gente y es un tema vital para su salud actual y futura. Sin embargo, su abordaje serio, profesional e integral se ve distorsionado por gurúes llenos de falsas promesas, mitos alimentarios, dietas mágicas, productos sin evidencia científica y mensajes potencialmente peligrosos de influencers en las redes sociales sin matrícula ni verdadera formación profesional en el tema.

“Hoy en día, muchas personas tienen interés en aprender a comer mejor, pero es muy importante elegir la fuente de información, ya que la Nutrición no es una opinión, es una Ciencia, que cada vez tiene mayores avances y descubrimientos. Para aportar información con ciencia, y con motivo del próximo Día Mundial de la Obesidad, desde la SAN decidimos organizar un Congreso inédito, para la comunidad, con temas de gran interés para que todos tengan la oportunidad de escuchar a los Expertos en Nutrición de la Argentina, donde vamos a compartir información clara, con respaldo científico y útil para ayudar a las personas a que mejoren su estilo de vida”, explicó la Dra. Marianela Aguirre Ackermann, médica especialista en Nutrición, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad de la SAN.

La realización contará con disertantes de excelencia en aquellos temas de mayor interés para la gente, como ‘Obesidad, no es tu culpa’, ‘Motivación, ¿dónde la consigo?’, ‘¿Cómo cambiar y no morir en el intento?’, ‘¿El tratamiento es solo comé menos y movete más?’, ‘¿Cómo reconocer una dieta mágica?’, ‘Chicos y adolescentes con Obesidad: ¿qué podemos hacer los papás?’ ‘¿Con qué medicamentos contamos hoy?’ y ‘¿Soy candidato para la cirugía bariátrica?’, entre muchos otros. También incluirá pausas activas con ejercicio, baile y mindfulness, entre otras actividades.

“Los congresos en general son para profesionales de la salud, pero esta vez los invitados son todos los interesados en el tema, porque la obesidad es una pandemia que cada vez alcanza mayores proporciones y que nos compete a todos, no solo quienes la tienen, sino también a sus familias y amigos, a los profesionales de la salud, a los productores de alimentos, y a quienes definen políticas públicas”, sostuvo la Dra. Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, ex presidente de la SAN.

El exceso de peso representa en Argentina un verdadero problema de salud pública: según los resultados de la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENFR), la prevalencia de exceso de peso por autorreporte fue del 61,6% (sobrepeso 36,3% y obesidad 25,3%): es decir que 6 de cada 10 argentinos tienen exceso médico de peso y un cuarto de la población tiene obesidad. Estos números, de 2018, son superiores a los registrados en la edición anterior de la encuesta (2015), que mostraba un 57,9% de exceso peso, lo que refleja el avance del problema, que ya representa una verdadera epidemia y que, además, es factor de riesgo del desarrollo de otras enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, ACV, infarto y algunos tipos de cáncer, entre muchas otras.

“Con casi 2 mil millones de personas en el mundo con sobrepeso y 700 millones con obesidad, es necesario optimizar los programas de tratamiento existentes y que todos comprendamos que ésta es una enfermedad crónica que debe tratarse. Ese tratamiento debe ser integral y coordinado por un equipo de profesionales, a partir de una propuesta de cambios en el estilo de vida, modificando patrones de comportamiento que sean sostenibles en el tiempo. Hoy también contamos con medicamentos efectivos y seguros y cirugía bariátrica, que pueden formar parte del tratamiento en las personas que tienen indicación”, explicó la Dra. Ana Cappelletti, médica integrante del Grupo de Trabajo de Obesidad de la SAN.