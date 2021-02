La Provincia ofrecería a los docentes aumento de 30% Locales 26 de febrero de 2021 Redacción Por Funcionarios provinciales retomaron el diálogo paritario con los representantes de gremios AMSAFE, SADOP, UDA y AMET en reuniones mantenidas en las comisiones de política salarial y de condiciones de trabajo docente.

FOTO SCS PUSINERI. Fue el vocero de la reunión paritaria con gremios docentes.

Funcionarios provinciales y gremios docentes retomaron este jueves el diálogo paritario donde se abordó la política salarial y se acordaron criterios para tener en cuenta al momento de la propuesta de la provincia para con los y las docentes santafesinos.Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri destacó: “Convinimos que los aumentos sean porcentuales y que esos porcentajes sean superiores a la inflación”. Asimismo, el titular de la cartera laboral indicó que “como esto va a tener un desarrollo temporal, pautamos que la propuesta tenga una cláusula de revisión para comprobar que se verifique la relación entre salario e inflación”.

De esta manera, la Provincia formalizará la próxima semana ante los gremios docentes un aumento salarial cercano al 30 por ciento, conforme a la pauta nacional, con la premisa de que los ingresos no pierdan la carrera con la inflación. Además, blanqueará las sumas fijas no remunerativas acordadas durante la paritaria del año pasado y también habrá cláusula de revisión, una herramienta que se repite en los distintos acuerdos paritarios de la actualidad.

En relación a la solicitud de blanqueo de cifras no remunerativas, el ministro aclaró que “convinimos que haya un tratamiento para el blanqueo de las sumas fijas que fueron otorgadas con carácter no remunerativo durante la discusión paritaria del 2020; en ese sentido se acordó que el blanqueo que se efectúe no conlleve un descuento de haberes para los docentes de manera tal que esto no implique en ningún caso una disminución salarial”.

En relación a la pauta salarial, el funcionario confirmó que “la semana próxima se va a proponer una oferta esperando lo que suceda en el día de mañana en la Paritaria Nacional Docente, que va a ser el parámetro que vamos a tomar”.

En ese sentido, Pusineri agregó: “En la paritaria nacional se va a trabajar, a mi modo de ver, en función de un aumento que se va a ubicar por encima del 30 %, que sería la pauta inflacionaria nacional y nosotros vamos a intentar acercarnos a ese criterio y, lógicamente, la revisión es un punto necesario porque la evolución de la inflación va a determinar que podamos mantener la propuesta de que el salario se ubique arriba de esos índices”.

Así, el funcionario dejó entrever cuál será el ofrecimiento mientras que los gremios docentes aclararon ayer por la tarde que en el encuentro de este jueves no se habló de una oferta concreta.

Por último, el ministro de Trabajo hizo mención al clima de diálogo con los sindicatos docentes, manifestando que “hay una voluntad de acuerdo de ambas partes y lo que noto es que hay intención de avanzar y de que, con estos criterios, se puede llegar a resolver la cuestión salarial con tiempo suficiente”.



COMISIÓN DE TRABAJO DOCENTE

En la oportunidad, la comisión técnica paritaria sobre condiciones de trabajo docente, analizó el avance de la implementación del Boleto Educativo Gratuito y el desarrollo de la inscripción de estudiantes, docentes y asistentes; los alcances del boleto educativo rural y su ejecución a partir de los convenios que se firman con municipios y comunas para su puesta en marcha.

En el encuentro se ratificó la vigencia hasta la finalización del presente mes de febrero del código Nº 500 (licencia Covid), que deben ser otorgados por las escuelas y por delegados regionales, aunque esa licencia no implique la colocación de reemplazantes.

En relación a los concursos docentes el secretario de Educación, Víctor Debloc, manifestó: “Hablamos del cronograma de concursos de titularización y traslado de IPE (Inicial, Primaria y Especial), se analizaron algunas fechas posibles y se va a terminar armar un cronograma a la brevedad compartido entre los sindicatos y el Ministerio de Educación. En tanto que se informó de la marcha muy favorable de los ofrecimientos online y la titularización de 10.000 horas cátedra de educación secundaria”.

Por otra parte, respecto del plan de vacunación para el sector docente, el funcionario provincial aclaró que “en el encuentro se pusieron a consideración las propuestas federales que se elaboraron en los ministerios nacionales de Salud y Educación para vacunar al sector docente y los listados con las cantidades de agentes a definir de acuerdo a las prioridades que estableció la resolución 386 del Consejo Federal de Educación”.

Dentro de los puntos abordados en el encuentro paritario, se informó acerca de la Semana Federal de Formación Docente. Al respecto, Debloc precisó que “informamos sobre el desarrollo de las cinco jornadas de formación docente, de las cuales tres que están organizadas por el INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente), una que es de carácter jurisdiccional y que está a cargo del ministerio y una quinta jornada que se será institucional y que se va a abordar en cada escuela”.

Para ampliar, el secretario aclaró que “todo va a desarrollarse antes del 12 de marzo de tal manera de propiciar la reorganización pedagógica para el ciclo escolar 2021. Para ello el ministerio va ocupar el campus educativo virtual para subir todas las propuestas y los materiales. Es importante mencionar que las actividades serán asincrónicas, o sea que cada docente o cada equipo de docentes lo puede desarrollar en sus tiempos”.