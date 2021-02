Una fuerte respuesta de Lombardo a Lifschitz Locales 26 de febrero de 2021 Redacción Por “La temática de seguridad fue una de las mayores debilidades del socialismo”, expresó el secretario de Gobierno y Participación del municipio, Marcelo Lombardo. Además, se mostró sorprendido e indignado sobre los dichos de Miguel Lifschitz en nuestra ciudad. El concejal Muriel pidió autocrítica al ex gobernador.

FOTO PRENSA MUNICIPAL LOMBARDO. Disparó con munición gruesa al actual diputado provincial, Miguel Lifschitz.

“Hay algunas declaraciones que a uno lo sorprenden y generan incluso un grado de indignación. Miguel Lifschitz fue gobernador de la provincia dentro del espacio socialista, un espacio que gobernó durante más de 12 años y donde hay algo que ha destacado y que hemos sufrido los santafesinos y santafesinas, que es justamente el abandono en materia de seguridad del socialismo en nuestra provincia”; enfatizó el secretario de Gobierno y Participación del municipio, Marcelo Lombardo.

De esta manera, el funcionario municipal salió a responder al titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Miguel Lifschitz, quien el miércoles visitó Rafaela donde marcó la falta de gestión de la gestión de Omar Perotti en materia de seguridad. “Que visite la ciudad y hable sobre la temática de seguridad, que fue una de sus mayores debilidades, creo que pone en relieve la carencia de proyecto o construir una idea a partir de marcar los errores en los otros como si fuesen simples espectadores de la realidad”; señaló.

Además, el Secretario agregó: “No nos queda otra opción que tener una postura de absoluto rechazo y contrapunto de sus expresiones porque el gobierno de Omar Perotti sí tiene políticas en materia de seguridad y no simulacros con fotos como pasó en otra etapa”.

“Esta política se advierte desde diferentes ángulos de la gestión y el trabajo en territorio. Hay elementos o acciones que en el corto plazo se han implementado y sin ninguna duda marcan claramente una estrategia de trabajo, como la Policía de Acción Táctica (PAT) en Rafaela, la incorporación de agentes en el Centro de Monitoreo, el programa Ojos en Alerta, nuevas cámaras de seguridad, entre tantas otras. Un sinfín de acciones que marcan una gestión en esta temática”; resaltó Lombardo.

También puso énfasis en “la articulación del Centro de Monitoreo con las fuerzas policiales, la coordinación del 911 y el 105, algo que parece tan mínimo pero que en los últimos 12 años no se alcanzó”.

“Creo que desde la gestión hay acciones que se han generado en el corto tiempo y que se puede advertir en el territorio, dialogando con los vecinos, en las recorridas por los barrios donde los vecinos y vecinas marcan una policía distinta, más cercana a la gente, con más presencia. Se ven operativos, presencia de efectivos policiales, allanamientos".

“Hay un trabajo muy importante que no se traduce en lo inmediato en la desaparición de los delitos, porque ahí se trata de un proceso que será largo y que estamos observando y accionando. Será un proceso lento pero que iremos alcanzando nuestro objetivo final, que es recuperar una situación de seguridad más estable y superior que heredamos”, cerró.



"ANTES DE CRITICAR, DEBE

HACER UNA AUTOCRÍTICA"

Consultado acerca de las declaraciones sobre seguridad, vertidas por el ex gobernador Lifschitz, en su visita a la ciudad de Rafaela, el concejal justicialista Jorge Muriel manifestó: "Sorprende escuchar estas declaraciones, cuando él mismo sostuvo durante toda su gestión como ministro de Seguridad a Maximiliano Pullaro, quién baso la gestión de su cartera en simulacros y fotos, mientras el delito dominaba las calles”.

"Considero que antes de criticar, el socialismo debería hacer una autocrítica de su gestión, que es la que nos dejó en tan malas condiciones las fuerzas de seguridad" continuó. “Con poco tiempo de gestión y una pandemia encima, se van viendo cambios positivos”.

A lo que, agregó que "no se puede desconocer las mejoras en materia de seguridad que se vienen dando con el gobierno de Omar Perotti. Notamos en los barrios de nuestra ciudad más presencia policial, como también una respuesta más rápida ante una emergencia. Esto se logró con el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad junto con la GUR y el centro de monitoreo, que fue lo que solicitamos muchas veces con el gobierno anterior y hoy es una realidad".

"Sabemos que falta para lograr la seguridad que queremos y merecemos los rafaelinos, pero las señales son alentadoras, ya que vemos que está llegando mucha inversión en equipos, cámaras y tecnología para que las fuerzas de seguridad puedan realizar mejor su trabajo", concluyó el edil.