Un alto superávit de la balanza comercial Nacionales 26 de febrero de 2021

FOTO NA EXPORTACIONES. Hubo un gran crecimiento.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La balanza comercial arrojó en el primer mes del año un superávit de u$s 1.068 millones y fue u$s 24 millones superior que el del mismo mes del año anterior, según informó ayer el INDEC.

El crecimiento del 2,3% respecto a los u$s 1.044 millones de igual mes del año anterior se dio en un contexto de subas, tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Las exportaciones alcanzaron los u$s 4.912 millones y aumentaron un 7,3% interanual y las importaciones totalizaron u$s 3.844 millones y aumentaron 8,7%, respecto de enero del año pasado.

Las exportaciones aumentaron en enero un 58,4% respecto de diciembre y la suba de u$s 333 millones se produjo por el aumento de los precios de 10,7%, mientras que las cantidades exportadas disminuyeron 3,1%.

Las importaciones aumentaron un 7,3% en el indicador desestacionalizado y tuvieron una suba de u$s 309 millones, por un aumento en las cantidades del 7,3% y en los precios del 1,4%.

En el análisis por rubro aumentaron solamente las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario y el resto reveló caídas del 30,0% para los productos primarios y 1,4% en las manufacturas de origen industrial, combustibles y energía.

En importaciones subieron las ventas al exterior de bienes de capital un 12,2%, bienes intermedios 14,2%, piezas y accesorios para bienes de capital 2,5%, artículos de consumo 3,9% y vehículos automotores de pasajeros 41,1%, mientras que solamente cayeron las de combustibles y lubricantes que disminuyeron 14,7%.

Los destinos principales de las exportaciones fueron Brasil, India, China, Estados Unidos, Chile, Irán, Vietnam, Indonesia, Países Bajos y España, acumulando en conjunto el 58,1% del total de ventas externas.

Los principales países de origen de las importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, México, Italia, España, Bolivia, Tailandia y Vietnam, que representaron el 70,2% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de enero corresponden al comercio con India (u$s 344 millones), Irán (198 millones), Chile (187 millones), Indonesia (147 millones), Países Bajos (101 millones), Vietnam (92 millones), Perú (76 millones) y Brasil (63 millones).

Los déficits más altos se registraron con China (u$s 584 millones), Alemania (140 millones), Estados Unidos (78 millones), Japón (58 millones), México (58 millones), Francia (35 millones) e Italia (26 millones).