Gobierno: cuestionó a la industria alimenticia

MATIAS KULFAS. No se buscan "culpables".

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Para frenar el aumento en productos básicos, el Gobierno mantuvo ayer una reunión con representantes del sector alimenticio, a quienes advirtió que se detectaron aumentos en los insumos sin un "justificativo razonable", aunque también les prometió analizar la continuidad de Precios Máximos.

El encuentro se extendió por una hora y media y se convocó a cámaras y empresas de toda la cadena de valor alimenticia, de supermercados, representantes de la mesa del trigo, del maíz y de la carne, así como a sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector.

De ese modo, el Gabinete económico planteó la necesidad de avanzar en un esquema de trabajo para coordinar una expectativa inflacionaria que pueda converger con las metas establecidas en el Presupuesto.

Fuentes oficiales indicaron a la agencia NA que la administración de Alberto Fernández propuso avanzar en un esquema de trabajo sobre ejes como insumos alimenticios, no alimenticios e industriales, costos de logística, el funcionamiento del Programa de Precios Máximos, productividad y salarios.

En ese escenario, se señaló en la reunión que detectaron aumentos en insumos, tanto en la fase primaria, agroquímicos y la fase industrial.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que la mesa convocada para este jueves no fue pensada para "buscar culpables, sino para encontrar soluciones".

El equipo económico sostuvo ante empresarios y gremialistas que detectó subas que "no encuentran justificativo razonable", por lo que aseguró que buscó "ponerlo sobre la mesa" para trabajar en ello.

Los funcionarios expusieron su intención de establecer "compromisos cruzados" en los que "cada sector haga su aporte".

Argumentaron que a lo largo del año pasado se detectaron "insumos que aumentaron por encima de los precios finales", por lo que llamaron a "armonizar" esa situación.

Los empresarios, por su parte, reiteraron el reclamo al Gobierno sobre la continuidad del programa Precios Máximos y se llevaron la promesa respecto de analizar ese punto.

Hasta el momento, la Secretaría de Comercio interior sólo había accedido a quitar algunos artículos de la lista fijada en el inicio de la crisis sanitaria.