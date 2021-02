“Ojala que podamos ser protagonistas” Deportes 25 de febrero de 2021 Redacción Por Cristian Chimino se sumó ayer a los trabajos de Atlético de Rafaela. El defensor, ex Patronato, indicó que esta ‘muy contento, con muchas ganas y agradecido’ con su llegada a la Crema.

FOTO PRENSA ATLÉTICO NUEVO REFUERZO. Cristian Chimino firmó su contrato con la Crema.

Finalmente pudo resolver su salida de Patronato y sin perder tiempo se sumó a los trabajos de pretemporada de Atlético de Rafaela. Ayer, mientras la ‘Crema’ sumaba minutos de fútbol ante Sportivo Belgrano de San Francisco (ver aparte), el que llegaba al predio para sumarse a los entrenamientos era Cristian Chimino. El marcador de punta derecho firmó contrato con el elenco albiceleste hasta fin de año y ya se puso a disposición de Walter Otta.



El ingreso de la prensa al encuentro no estuvo permitida, pero en la mañana de ayer Atlético llevó a cabo una conferencia por en donde presentó su programa de actos a desarrollar por los 50 años de las 300 Indy, que fue en zona de boxes, a metros del ingreso al “sector fútbol” y en dicho momento, Chimino habló con Radio Rafaela.



“Vi que tienen un gran predio, muy pocos equipos tienen un lugar así para entrenar, la primera impresión es muy buena, ya me habían hablado muy bien del club. Me sorprendió para bien, esta todo muy bien cuidado, muy prolijo y eso es vital para desarrollar una idea de juego y trabajar tranquilos”, indicó el nacido en Luján, provincia de Buenos Aires.



Sobres su llegada a Atlético señaló: “Estoy contento con esta nueva posibilidad. Ya hemos hablado pero tranquilos, con el correr de la semana iremos trabajando. Vengo con las máximas expectativas, aportar desde mi lugar y sumar para el equipo y el objetivo grupal que es el máximo”.



En relación al torneo de la Primera Nacional que se viene, Chimino (33 años) apuntó: “Lo miro mucho al torneo, me gusta mirar mucho el ascenso, juegue este torneo con Ferro. Es un campeonato duro, muy competitivo, este año va a ser un campeonato largo, ojala que podamos ser protagonistas como lo fueron los chicos anteriormente”.



Surgido futbolísticamente en el elenco de Caballito, luego pasó por Arsenal, Temperley, Huracán y el ‘Patrón’, donde jugó los últimos dos años. Allí se transformó en un referente, supo ganarse la capitanía y sobre su salida, confesó: “Fue un golpe, la realidad que uno era el capitán, había jugado siempre con los dos técnicos que habían pasado pero alguien quiso que yo no siguiera, que fue el entrenador de turno, nada tranquilo, hoy gracias a dios me salió esta posibilidad y estoy muy contento, con muchas ganas y agradecido”.