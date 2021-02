Joven rafaelino grave tras ser baleado en la columna

Un joven de 23 años, con domicilio en nuestra ciudad de Rafaela, fue herido de bala por un hombre que se fugó en un utilitario color blanco. El hecho se registró sobre calle Chacabuco, a metros de la esquina con Mitre, en barrio Urquiza de la ciudad de Morteros (Córdoba).

De acuerdo a lo consignado por Radio Belgrano de Suardi, Barrio Urquiza se vio alterado en la noche del martes, por la detonación de seis disparos de arma de fuego dirigidos a un joven de 23 años que tendría domicilio en esta ciudad.

El hecho tuvo lugar sobre calle Chacabuco a metros de la esquina con Mitre. Luego de la balacera, testigos dijeron haber visto un utilitario blanco, similar a una Kangoo, que partió rápidamente por Chacabuco aparentemente con un ocupante. Por otro lado una mujer escapó corriendo, dejando abandonada su moto.



DE GRAVEDAD:

EN LA COLUMNA

El joven baleado quedó tirado en la calle, manifestando que no tenía movilidad en las piernas.

Rápidamente fue trasladado al Hospital Sauret, donde los facultativos habrían establecido que uno de los impactos le habría afectado la columna vertebral, aunque su vida no correría peligro.

La policía ya habría identificado a la mujer, la que tiene domicilio en Morteros y que estaría vinculada a la comercialización de drogas, por lo que no se descarta que el hecho este vinculado con el narcotráfico o el narcomenudeo.

Tomó intervención la Fiscalía de Morteros que ordenó las primeras medidas investigativas para dar con el autor del ataque.