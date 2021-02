Condenan a exjefe policial rafaelino por recibir coimas del juego ilegal Policiales 25 de febrero de 2021 Redacción Por NACIDO EN SAN CRISTÓBAL, FUE JEFE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES (PDI) DE RAFAELA EN 2016

FOTO LA CAPITAL JUEGO CLANDESTINO. Uno de los garitos allanados en la ciudad de Esperanza en 2017.

Un ex subjefe de la Unidad Regional XI de la policía santafesina con asiento en la ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias, fue condenado en el marco de un juicio abreviado a 3 años de prisión condicional tras ser acusado de recibir coimas de locales de juego clandestino que funcionaban en su jurisdicción, principalmente en las localidades de Esperanza, Pilar, Recreo y también en Rafaela.

Se trata del comisario mayor retirado Dante Marcelo Giménez, quien en 2017, cuando se inició la investigación llevada adelante por las fiscales Mariela Jiménez y Laura Urquiza, era subjefe de la misma Unidad Regional.



PASADO EN RAFAELA

Cabe agregar en este punto que el excomisario Dante Marcelo Giménez, nació en la ciudad de San Cristóbal, pero desarrolló casi toda su carrera policial en el ámbito de la Unidad Regional V del departamento Castellanos.

En nuestra ciudad fue Jefe de la Policía de Investigaciones (PDI- actual Agencia de Investigación Criminal) en 2016, y ese mismo año fue transferido a cumplir funciones en la PDI de la capital provincial.

Finalmente, en abril de 2017 culminó su carrera con el cargo de subjefe de la Unidad Regional XI con asiento en Esperanza.



ALLANAMIENTOS

Y DETENCION

En junio de 2017 la entonces Policía de Investigaciones (PDI- hoy AIC), realizó 19 allanamientos que permitieron desarticular una red de juego clandestino en los cuales fueron apresadas 17 personas y doce de ellas quedarían vinculadas con la causa, entre ellas el propio Giménez.

Las fiscales investigaron los delitos de explotación, administración, operación y organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente y cohecho. Pasados tres años y medio de los operativos, solo Andrés Sánchez y el policía Aldo Wettstein aguardan resolver su situación procesal mientras los otros diez, incluido ahora el ex comisario Giménez, fueron condenados a penas de ejecución condicional a través de procedimientos abreviados.

De acuerdo a La Capital de Rosario, Giménez fue condenado como autor del delito de cohecho reiterado en seis casos a tres años de prisión en suspenso y además quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El ex jefe policial hizo su descargo durante la audiencia imputativa en el propio año 2017. Entonces explicó que cuando se hizo cargo de la subjefatura de la UR XI en abril de ese año tomó la iniciativa de investigar el juego clandestino en Esperanza y la región.

“Yo sabía lo que estaba haciendo, en todo momento me dediqué a combatir el delito”, explicó el ex policía. “Yo únicamente necesitaba lugar, monto y fecha para luego llevarle la investigación a la doctora Urquiza”, expuso. Y dijo que inició ciertas tareas de inteligencia con el otro agente policial implicado en la causa, Aldo Wettstein, quien se desempeñaba como numerario de la unidad y que además oficiaba como cocinero de la dependencia.



TAREAS

INVESTIGATIVAS

Las tareas investigativas se iniciaron en marzo de 2017 a partir de información que surgió en otra investigación.

El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, precisó que se hicieron escuchas telefónicas, seguimientos e inspecciones hasta coronar el trabajo con los allanamientos. En esos operativos, dijeron las fiscales Jiménez y Urquiza, se incautaron “seis autos, máquinas tragamonedas, ruletas, armas de fuego que pertenecían a policías, teléfonos celulares, dinero en efectivo, cámaras de vigilancia, máquinas contadoras de billetes y documentación de interés que sirvió para la investigación”.

Con relación a los policías detenidos, las fiscales explicaron en aquel momento que estaban siendo investigados por la presunta comisión del delito de cohecho, es decir, “por el amparo a la actividad ilegal a cambio de dinero”. En tal sentido, precisaron que “algunos de los locales allanados estaban habilitados como cíber y salas de videojuegos”.

Del total de allanamientos realizados diez fueron en Esperanza, cinco en Pilar, dos en Rafaela y dos en la localidad de Recreo. Tras los juicios abreviados, los condenados fueron recuperando la libertad haciéndose cargo de los delitos debido a que recibieron penas en suspenso.