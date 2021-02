Advertencia sobre China

WASHINGTON, Estados Unidos, 25 (AFP). - China es la mayor amenaza para Estados Unidos, afirmó William Burns, el candidato del presidente Joe Biden para dirigir la CIA.

En un escenario internacional "cada vez más complejo y competitivo, la actitud depredadora del régimen chino representa nuestro mayor desafío geopolítico", declaró el ex diplomático durante su audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, que debe aprobar su nombramiento.

"Superar a China será clave para nuestra seguridad en las próximas décadas. Eso requerirá una estrategia de largo plazo, lúcida, bipartidaria, apuntalada por una renovación doméstica y sólida inteligencia", sostuvo Burns.

Si bien Washington podría cooperar con Beijing en asuntos claves como el cambio climático o la no proliferación de armas nucleares, el ex número dos del Departamento de Estado (2011-2014) advirtió que el régimen chino "refuerza metódicamente sus capacidades de robo de propiedad intelectual, reprime a su pueblo, acosa a sus vecinos, extiende su poder en el mundo y construye su influencia en el seno de la sociedad estadounidense"

La CIA fue durante los últimos años blanco de operaciones de los servicios de inteligencia chinos, que reclutaron a varios agentes y diplomáticos de los Estados Unidos.

Hace una década, Beijing logró desmantelar una red de informadores de la agencia estadounidense en China.

Burns afirmó que la batalla por la superioridad tecnológica en la inteligencia, incluido el uso de la artificial, será un elemento clave de su misión.