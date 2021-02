La cuarta parte del precio de la leche y la carne en góndola es de impuestos

A través de un comunicado donde Confederaciones Rurales Argentina destaca que “el campo no es formador de precios”, se graficó cual es la participación de los impuestos en algunos de los principales productos alimenticios, para evidenciar principalmente ante el común de la sociedad que es más lo que paga el consumidor por diversos gravámenes impositivos que por la influencia del valor de la materia prima que ellos producen.

“Decir que los productores agropecuarios somos formadores de los precios pagados por el consumidor final en góndola, no es solo una falta de veracidad técnica, es también un desconocimiento pleno de cómo funciona el andamiaje productivo del país… Los productores gestionamos costos y no precios, establecemos nuestra estructura productiva en base a los precios que el mercado refleja para nuestros bienes, resultado de nuestra producción; y es que en una cadena comercial no hay más dinero para repartir que el que un consumidor paga por ese bien o servicio”, expresó la entidad rural de acuerdo a lo informados por TodoAgro.



LA PROPORCION

EN IMPUESTOS

Precisó posteriormente cual es la proporción en impuestos que se paga por algunos de los principales productos que llegan a la góndola. “Cómo podemos ser formadores de precios, si de lo que le pagan al productor, por ejemplo, en trigo multiplica 7 veces su precio al llegar al consumidor final y 2 de esas 7 son impuestos; si la leche multiplica 4 veces su precio y 1 vez de esas 4 son impuestos; si la carne bovina se multiplica 4 veces su precio y 1 vez de esas 4 son impuestos; y si el grano utilizado para la alimentación del pollo parrillero se multiplica 4,47 veces y 1,38 son impuestos”.



CAZA DE BRUJAS

“Buscar culpables en vez de soluciones, tener diagnósticos de situación basados en posiciones ideológicas y no académicas, lleva a una caza de brujas que solo da lugar a más incertidumbre y miedo del futuro”, remarcaron desde CRA.