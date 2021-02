Control y erradicación de la brucelosis

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria modificó algunos artículos de su Resolución 67/2019, para actualizar los planes de vacunación contra la brucelosis bovina.

En ese sentido, publicó la Resolución Senasa 77/21 en el Boletín Oficial, que ya entró en vigencia, y modifica algunos artículos de su Resolución 67/2019, ofreciendo alternativas para cumplir con la obligación de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) en los rodeos reproductivos y alcanzar el principal objetivo de la estrategia: “identificar los establecimientos infectados para su saneamiento”.



MODIFICACION

Así, en el marco de las acciones previstas en el plan original, se modifican los plazos para el cumplimiento de la DOES de manera estratificada y se incorpora la posibilidad de realizarla a través de un muestreo de los rodeos.

El plazo para el cumplimiento de la DOES muestreo se desdoblaron de acuerdo al estrato productivo. Aquellos establecimientos que tienen más de 300 vacas, deben determinar el estatus de sus rodeos antes del 31 de julio del 2021; mientras que los productores con 300 vacas o menos¨, tienen tiempo hasta el 30 de noviembre del 2021, de acuerdo a lo dado a conocer por Noticias Agropecuarias.



CLASIFICACION

Si los resultados del muestreo son todos negativos, se clasificará como “establecimiento negativo” y se dará por cumplimentada la principal tarea establecida por la estrategia. Si por el contrario, se obtienen resultados positivos, se deben realizar las tareas de saneamiento hasta eliminar la enfermedad. Aquellos productores de cría y ciclo completo que quieran alcanzar la categoría de “establecimiento libre”, podrán optar por la DOES Total.



IDENTIFICACION

La identificación de los establecimientos infectados, resulta crucial en el marco de los compromisos comerciales asumidos para la exportación.

La DOES total, originalmente planteada en la Resolución 67, es obligatoria para tambos y cabañas. Aquellos establecimientos que aún no la hayan cumplimentado, tendrán tiempo hasta el 31 de julio del 2021 para realizar y presentar las tareas de diagnóstico.



COMPROMISO

Determinar el estatus de los rodeos bovinos e identificar a los establecimientos infectados, resulta crucial en el marco de los compromisos comerciales asumidos para la exportación de carne a China.

Para poder dar garantías sanitarias a este importante mercado, se determinó que aquellos establecimientos que no hayan cumplido con la DOES dentro de los plazos establecidos, quedarán excluidos como proveedores de hacienda para la exportación de carne a dicho destino.



DECLARACIONES

Mostrando su apoyo a la iniciativa, Dardo Chiesa -coordinador de la Mesa Nacional de Carnes y expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas-, afirmó que “el control de la brucelosis es una vieja aspiración del sector agropecuario porque es una zoonosis y afecta la eficiencia de los rodeos”.

“Tenemos que dar un salto cuali y cuantitativo y fortalecer el cumplimiento de las exigencias de los mercados, especialmente China. Por eso nos ponemos a trabajar todos, junto al Senasa, para que esta Resolución tenga el efecto deseado por todos: que la Argentina sea libre de brucelosis”, amplió.

En tanto, Jorge Grimberg, consejero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en representación de CRA, señaló: “estas modificaciones, producto del trabajo mancomunado del Senasa y los productores, van a permitir diagnosticar y determinar dónde se encuentran animales positivos, y eliminarlos enviándolos a faena, y también permitirá controlar esta zoonosis brindando más seguridad en nuestras exportaciones”.

Por su parte, Sato Ricardo Burgos, consejero de CRA en el Senasa, dijo que “esta resolución, que tiene nuestro apoyo, nos permite cumplir con el protocolo acordado con China para la exportación de carne por lo que nos vamos a poner en campaña para que la mayoría de los productores hagan las determinaciones que les permitan demostrar que su establecimiento está en condiciones de exportar a ese destino”.



LOS CAMBIOS

Los cambios implementados a la estrategia para el control de brucelosis, facilitan y disminuyen los costos para su cumplimiento.

Con la implementación de las acciones previstas, se logrará un importante avance en la gestión de la sanidad bovina.

El avance en el proceso de identificación de rodeos infectados y la eliminación de los animales positivos, permitirán una reducción de los niveles de prevalencia de la brucelosis bovina, disminución de las pérdidas económicas que provoca y sobre todo, una contribución al resguardo de la salud pública por tratarse de una enfermedad transmisible a las personas.

Con la implementación de las acciones previstas, se logrará un importante avance en la gestión de la sanidad bovina y se fortalece al país en su rol de proveedor de carne de alta calidad al mundo.

Por eso, es importante que veterinarios y productores realicen cuanto antes las tareas de diagnóstico correspondientes. Con el apoyo y compromiso de todo el sector, la brucelosis podrá controlarse.

Tras casi dos años del inicio de la Resolución 67/19 y luego de haber analizado el avance de su cumplimiento por parte del sector productivo, las autoridades del Senasa entendieron necesario ofrecer una alternativa más amplia para realizar las tareas de diagnóstico con el fin de detectar los establecimientos infectados e iniciar las acciones correspondientes para su saneamiento.



OBLIGATORIO

La DOES muestreo, opción que plantea la resolución modificatoria, es obligatoria para rodeos de cría y ciclo completo; la cantidad de muestras a tomar se determina en base a un porcentaje de la categoría “vaca” presente en el establecimiento, según la nueva tabla.