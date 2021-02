Paul McCartney repasa su vida en un libro

BUENOS AIRES, 25 ( Télam). - El músico británico Paul McCartney anunció hoy en sus redes sociales el lanzamiento de un libro en el que, por medio de 154 canciones, repasa su prolífica vida.

"Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones", escribió el ex-Beatle para acompañar el anuncio del libro que saldrá en noviembre.

El prolífico músico, que este año sacó nuevo álbum, “McCartney III”, que realizó en absoluta soledad durante el confinamiento social obligado por la pandemia de coronavirus, se lanza, así, a escribir su autobiografía.

"Con más frecuencia de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir canciones nuevas", señaló.

"Sé que a algunas personas -agregó en un texto promocional que acompaña al booktrailer en YouTube-, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida".

Las canciones abarcaran desde The Wings y The Beatles hasta otras que recorren su carrera en solitario.

A su vez, acompañará a estas letras con anécdotas y el contexto de las mismas, como también la publicación de material inédito del músico de 78 años.