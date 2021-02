Performance al aire libre Información General 25 de febrero de 2021 Redacción Por El Centro Cultural La Máscara anuncia para hoy, jueves 25, a las 21:30 hs. una Performance al aire libre en el exterior del Instituto Superior del Profesorado (sobre calle Mariano Vera). La performance es el resultado del Taller de teatro dictado por Marina Otero “El cuerpo como obra y destino” con la participación de actores y bailarines de la ciudad. La entrada es libre y gratuita y se solicita asistir con barbijo manteniendo la distancia social.

FOTO PRENSA LA MÁSCARA// PERFOMANCE. Será ofrecida hoy, desde las 21:30 en el Instituto Superior del Profesorado.

El seminario tiene el objetivo de explorar los límites que se establecen entre realidad y ficción, entre la performance y el teatro, la intimidad y la exposición, creando un tránsito entre el espacio público y el imaginario personal, desde una poética que combine el rol del autor, narrador, performer. El espacio público es el lugar de exploración para este seminario, un nuevo escenario y un nuevo lugar de creación y construcción que gana protagonismo en los tiempos actuales.





Sobre Marina Otero

Marina Otero nació en Buenos Aires en 1984. Se ha destacado en sus actividades como directora escénica, intérprete, autora y docente. Creó el proyecto Recordar para vivir, basado en construir una obra inacabable sobre su propia vida. Algunos de sus espectáculos como FUCK ME, Recordar 30 años para vivir 65 minutos y 200 golpes de jamón serrano han sido presentados en diversos festivales como Festival Santiago a mil (Chile), Singapore International festival of arts (Singapur),Bosnia & Herzegovina Mess festival (Sarajevo), Fae Lima (Perú), Fiba (Buenos Aires), Bienal de Performance (Buenos Aires) y Bienal de Arte Joven (Buenos Aires), con la que obtiene el premio de a la Mejor Dirección en Danza y una beca para el programa Watch and talk en el Theatre Spektakel (Zurich). Ha trabajado como intérprete con Pablo Rotemberg y Emilio García Wehbi, entre otros/as. Hace pocos días su obra “200 Golpes de jamón serrano” (obra que participó del Festival de Teatro de Rafaela 2019) ganó el premio Estrella de Mar como mejor obra dramática.

Como docente coordina el taller de creación El cuerpo como obra y destino. Su investigación parte del “yo” como material inicial, pretende travestir lo real y transformar el ego en un acto de entrega hacia otro/a. En la mayoría de sus puestas aparece el registro documental, la música en vivo y la danza. En su poética incluye conceptos como la provocación, la memoria, la muerte, el dolor, el dinero, la violencia y el tiempo.