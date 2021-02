Extienden el horario de bares y restaurantes Locales 25 de febrero de 2021 Redacción Por Es por una hora más de la que estaban habilitados. De esta manera, el cierre de lunes a jueves será a la 1.30 y de viernes a domingos a las 2.30.

En la provincia de Santa Fe, los bares y restaurantes tendrán permitido extender su horario de cierre. Será por el término de una hora más, y de esta manera estos locales nocturnos estarán habilitados para trabajar hasta la 1.30 de lunes a jueves, y viernes, sábados, domingos y vísperas de feriado hasta las 2.30. En conferencia de prensa el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri brindó detalles. El funcionario precisó que desde este miércoles por la noche regirán los nuevos horarios. Además, explicó que la medida responde a que bajaron los casos y eso permite avanzar "prudentemente". En este sentido y consultado sobre la posibilidad de ampliar también la capacidad de los locales señaló que por el momento no está previsto, pero las "alternativas dentro de las actividades están siempre en revisión".

Por su parte, para el sector gastronómico que pedía una extensión hasta las 3 AM, la nueva franja horaria no sería suficiente ya que media hora antes del cierre ellos deben interrumpir el ingreso de clientes, por lo que esperaban que la extensión no fuera tan breve, ya que consideran que una sola hora no hace la diferencia para la actividad en términos económicos.

Durante la mañana de ayer, en diálogo con LT10 Joaquín Echagüe presidente de la Cámara de Restaurantes relató que en virtud de la merma de casos y dado que se produce la concentración de personas en horarios reducidos, sería importante extender el horario para permitir no solo poder tener más clientes sino también descomprimir los horarios de atención y porque además es difícil apurar a los clientes porque se llega al límite del horario de atención, destacó al tiempo que adelantó que el pedido presentado ante el gobierno explicó Echagüe incluía de lunes a jueves hasta la 1 AM y los viernes y sábados hasta las 3 AM.