El gobierno de Santa Fe junto al PS Locales 25 de febrero de 2021 Redacción Por Se continuó de esta manera con la agenda abierta que se inició el pasado 5 de febrero con la Unión Cívica Radical.

FOTO PRENSA GOBERNACION REUNION. Sukerman debatiendo con representantes del Partido Socialista.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, encabezó este miércoles el segundo encuentro de la ronda de consulta a partidos políticos de la provincia, en el marco del diálogo con agenda abierta que promueve el Gobierno de Santa Fe. El encuentro se realizó en la ciudad de Santa Fe con autoridades del Partido Socialista.

Participaron del encuentro como representantes del PS, el secretario general y diputado nacional del Bloque, Enrique Estévez; el secretario adjunto, Rubén Galassi; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Lionella Catallini y Pablo Farías; y la concejala por la ciudad de Santa Fe Laura Mondino.

El ministro Sukerman destacó la importancia del encuentro y señaló que “nos parece importante tener reuniones que vayan más allá de la agenda legislativa que es la que generalmente se tiene con los bloques parlamentarios. Poder estar con las autoridades partidarias implica hablar otros temas que quizás no están en el debate parlamentario todavía”.

En este sentido, detalló que “se habló de las elecciones de este año, sobre la opinión que tienen sobre las PASO y sobre hacer coincidir, como tradicionalmente se hace, la elección nacional con las elecciones locales”; y también surgieron temas “que nos interesan y sobre los que tenemos puntos en común”, como la autonomía municipal y una futura reforma constitucional. En este sentido, destacó que “el propio Miguel Lifschitz se expresó a favor de esta reforma, que todavía está pendiente”. Asimismo, señaló que “también se conversó sobre la situación de la seguridad, la pandemia, el operativo de vacunación y la vuelta a clases”.

Con relación al planteo del PS sobre la convocatoria a la Junta de Seguridad, el ministro Sukerman señaló que hay que destacar que, independientemente de la Junta, “permanentemente el equipo de Seguridad se viene reuniendo con los distintos sectores, lo importante es que se haga el trabajo, para mejorar, más allá de que sea en el marco de una Mesa de Trabajo, de Comisiones, o de una Junta, lo fundamental es que el tema se resuelva”, concluyó.

Por su parte, el secretario general del PS, Enrique Estévez, expresó que “siempre el diálogo es positivo, vinimos a esta convocatoria institucional e hicimos público con anterioridad los temas que nos preocupan, fundamentalmente la violencia y la inseguridad en la provincia y la necesidad de la convocatoria a la Junta Provincial de la Seguridad, que es un ámbito que funcionó en gobiernos anteriores con la participación de poderes del Estado y que tiene estabilidad para analizar un tema tan preocupante”. El titular del PS agregó que “también conversamos del plan de vacunación, que es un tema que también le preocupa y está la ciudadanía muy pendiente de eso”.



PROPUESTAS Y PREOCUPACIONES

Por otra parte, en un contexto signado por el escándalo de las “vacunaciones VIP”, los dirigentes socialistas expresaron su preocupación por el plan de vacunación a nivel provincial y propusieron que se avance con el proyecto de ley para la creación de un Consejo Provincial de Especialistas de Alto Nivel, para que “monitoreen y lleven adelante el plan de vacunación en Santa Fe”. “La salud es un derecho, nunca un privilegio”, remarcaron desde el Partido Socialista y señalaron que “es fundamental dotar de confianza y transparencia este proceso”. Los dirigentes del P.S. también hicieron hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto para que garantizar la educación presencial y que para ello se necesita una “planificación adecuada”. “Debemos procurar que no se imposibilite el regreso a clases por dificultades en las condiciones laborales de los docentes”, destacó Estévez, quien acotó que “actualmente no se evidencia un plan de infraestructura escolar para poner en condiciones las aulas”. La reunión en la Casa de Gobierno estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia DDHH y Diversidad, Roberto Sukerman, y del encuentro participó el secretario general del PS y diputado nacional, Enrique Estévez; el secretario adjunto del PS, Rubén Galassi; los diputados provinciales Joaquín Blanco y Pablo Farías, la diputada provincial Lionella Catallini; y la concejala santafesina, Laura Mondino.