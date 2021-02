Promoción de derechos y prevención de conflictos Locales 25 de febrero de 2021 Redacción Por Con la presencia del intendente Luis Castellano y la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Patricia Chialvo, se realizó un encuentro para elaborar una agenda común.

Este miércoles, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, tuvo lugar un encuentro interinstitucional para avanzar en una agenda en común referida a la problemática de la niñez, adolescencia y familia en relación con la promoción de sus derechos y la prevención de situaciones de conflicto. Se trata de un paso adelante con respecto al trabajo territorial que el Estado local viene desarrollando en la materia junto con las instituciones locales.

La jornada contó con la presencia del intendente Luis Castellano; la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, Patricia Chialvo; la titular de la delegación Oeste de esa Secretaría, Jorgelina Donati; y la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, Myriam Villafañe.

Luis Castellano destacó “el fuerte trabajo que la Municipalidad de Rafaela viene llevando adelante en el territorio, con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano, atendiendo a una gran cantidad de familias, niños, adolescentes, incluyendo al deporte, la discapacidad, los comedores comunitarios, las copas de leche”. El intendente manifestó que “es difícil saber lo que se puede prevenir; o sea, lo que no sucede. Junto con el gobernador Omar Perotti nos encontramos abocados a trabajar en la prevención para adolescentes. La pandemia profundizó la problemática, pero además, hay ruptura de los lazos familiares y ahí estamos acompañando, al lado de cada necesidad afectiva”. “Hoy sentimos el respaldo del Gobierno provincial que no teníamos para abordar estos temas”; afirmó.



IMPORTANTE TRABAJO TERRITORIAL

Por su parte, Patricia Chialvo mencionó que “desde marzo del año pasado venimos trabajando en esta mesa interjurisdiccional entre todas las instituciones que la componen. Lamentablemente, las reuniones se interrumpieron por la pandemia, pero no por eso se dejó de intervenir. Al contrario, cada una lo hizo desde su especialidad”. La funcionaria expresó que “la Municipalidad tiene hecho un relevamiento sobre distintas situaciones que involucran a menores en distintas situaciones de conflicto. Entendemos que el Gobierno local viene llevando adelante un importante trabajo territorial, en conjunto con las instituciones, el cual permitió la realización de un diagnóstico para planificar acciones”.



AGENDA COMUN

Finalmente, Myriam Villafañe dijo que “estamos en la tarea de profundizar un trabajo que venimos desarrollando en el territorio ya que somos el primer nivel de intervención. Vamos a coordinar y encarar la elaboración de una agenda en común que se ocupará de la prevención y la promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias; así como también los menores en conflicto con la ley”. También participaron del encuentro, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; la jefa de la Unidad Regional V de Policía de la Provincia, Doris Abdala; el coordinador local del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Bruno Rossini; la trabajadora social del Juzgado de Menores de Rafaela, Mariana Allassia; el concejal Jorge Muriel; representantes de la Casa del Adolescente y del programa Libertad Asistida.