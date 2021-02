Falta “política y gestión” en seguridad Locales 25 de febrero de 2021 Redacción Por El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia estuvo ayer en Rafaela y abordó el tema de la seguridad y criticó la falta de gestión por parte del gobierno de Omar Perotti. El exgobernador dijo que aún no definió si será candidato a senador nacional.

FOTO JORGE BARRERA EN CONFERENCIA. Miguel Lifschitz, en diálogo con la prensa local, hizo hincapié en la inseguridad.

El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe y exgobernador, Miguel Lifschitz, visitó ayer cerca del mediodía Rafaela, donde mantuvo un encuentro con referentes del Frente Progresista, atendió a la prensa y se reunió con autoridades del Centro Comercial e Industrial.

Lifschitz inició una recorrida por toda la provincia y en esta ocasión en el Departamento Castellanos, visitó las localidades de Frontera, Eusebia, y Sunchales.

En nuestra ciudad, el exgobernador fue consultado acerca del tema de la seguridad y señaló: “La seguridad, sobre todo en las grandes ciudades como lo son el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, también aquí en Rafaela, es una preocupación creciente porque se han incrementado durante el último año los delitos contra la propiedad, los arrebatos, robos con armas, la violencia, los homicidios y los heridos de bala realmente muy significativo. Creo que falta política, falta gestión sobre todo en la seguridad”.

“Mucho discurso, muchas declaraciones, pero falta gestión cotidiana, estar arriba de los temas policiales, de los temas de investigación del delito. Falta una visión social también de los temas de seguridad, en donde se necesita de un proyecto, de un programa de trabajo con los jóvenes, sobre todo aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Es uno de los temas pendientes que tiene el gobierno, que tiene el gobernador y que esperamos que en este año 2021 empiecen a cambiar”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados.

Acerca de los planteos de le hicieron los dirigentes socialistas con los que se reunión en esta recorrida y algunos vecinos, Lifschitz indicó que: “Una primera preocupación que nos plantean tiene que ver cómo se vuelve a poner en marcha la economía, la educación, cómo se avanza con el proceso de vacunación de los sectores prioritarios y del conjunto de la población, cómo vamos superando y saliendo de todo lo que ha sido el año 2020, muy difícil, muy complejo, muy traumático para todos los sectores de la sociedad”.



AÑO ELECTORAL

Lifschitz habló del año electoral y dijo que este tema también estuvo presente en el encuentro con referentes políticos, señalando que “el Frente Progresista tiene una buena perspectiva, estamos con muchas ilusiones respecto a nuestro desempeño electoral este año, primero para revalidar el trabajo local; tenemos más de 200 gobiernos locales en toda la provincia, entre ellos ciudades muy importantes como Rosario y Santa Fe entre otras y obviamente que aspiramos a revalidar títulos en todas esas ciudades, en todas las comunas y también a seguir creciendo”.

El principal referente del socialismo, manifestó en su paso por Rafaela, que otra de las intenciones es posicionarse de cara a la elección nacional, siendo este un desafío importante. “También ya estamos pensando en el futuro, así que estamos trabajando, y pusimos en marcha en la reunión de Eusebia que mantuvimos el martes, el plan de infraestructura para el desarrollo que vamos a ir construyendo participativamente en cada uno de los departamentos”.

“Para la mayoría de los ciudadanos los temas electorales todavía están muy lejos, pero la realidad es que el tiempo pasa muy rápido, aún no hay un calendario definido, ni a nivel nacional donde se está hablando de eliminar o suspender las internas, ni tampoco a nivel provincial porque todavía no ha convocado a elecciones para los cargos locales. Hay mucha incertidumbre acerca de cómo será el proceso y los plazos que vamos a manejar en la provincia, pero nosotros estamos trabajando con una idea de consolidar nuestro espacio político, el espacio de coincidencias que ha constituido el Frente Progresista a lo largo de estos más de veinte años en la provincia de Santa Fe y también con vocación de sumar nuevos actores, nuevos integrantes, por eso tenemos diálogo con referentes sociales, referentes del radicalismo que alguna vez estuvieron en el Frente y que por algún motivo se fueron a otros espacios, y con referentes de otros partidos también”, precisó.

El principal dirigente socialista dijo que aún no definieron candidaturas, en alusión a los rumores que los señalan como posible candidato en el plano nacional.



EDUCACION: "PODRIAMOS HABER

LLEGADO DE MANERA MAS ORGANIZADA"

Respecto al tema educativo y a los reclamos en torno al regreso a la presencialidad, el exgobernador miguel Lifschitz, opinó que “estamos volviendo este año, ya han empezado los últimos años de la primaria y secundaria y el 15 de marzo tienen que arrancar el resto de los cursos; nos hubiera gustado que nos hubiéramos preparado con más tiempo, podríamos haber llegado de manera más organizada. Tuvimos todo un año para poner en condiciones las escuelas, para mejorar la infraestructura, para organizar a los docentes, para prepararnos justamente para este ciclo lectivo y me da la sensación que no estamos del todo preparados. Estimo que con el compromiso de los docentes y de los equipos directivos, que siempre le ponen el hombro a cualquier situación, vamos a salir adelante, es un gran desafío porque la educación es uno de los grandes temas que se vieron afectados por la pandemia”.



TRANSPARENCIA SOBRE LA

CAMPAÑA DE VACUNACION

Acerca de lo ocurrido con el plan de vacunación contra coronavirus, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, dijo que se han presentado varios proyectos en ambas Cámaras y este viernes habrá sesión y seguramente se dará aprobación a alguna de las varias iniciativas presentadas en torno al pedido de información oficial para “darle publicidad y transparencia a toda la operatoria de vacunación en la provincia, que no haya privilegios, que no haya turnos que se consiguen por izquierda, que todo sea de acuerdo a las normas que el propio gobierno ha establecido. Lo importante es que el proceso sea claro y transparente para todo el conjunto de la población”.