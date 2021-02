Guerra es el sucesor de Menem Nacionales 25 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA GUERRA. Asumió su banca en el Senado.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El Senado le tomó juramento ayer al riojano Ricardo Guerra en reemplazo del ex Presidente y representante de esa provincia, Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero pasado y homenajeado por sus pares en la sesión preparatoria durante la cual se ratificaron las autoridades de la Cámara alta.

El hasta ahora secretario de Hacienda de la provincia de La Rioja asumió como senador para completar el mandato de Menem hasta 2023 y manifestó el "alto honor y la gran responsabilidad" que significan para él reemplazar al ex mandatario.

Con la hija del fallecido senador, Zulemita Menem, observando desde el palco del recinto, Guerra realizó el primer homenaje de la jornada para Menem y destacó que tenía "una fuerte convicción por la democracia como estilo de vida y una profunda vocación por la paz entre los argentinos".

"Asumo el compromiso de trabajar con ahínco, sentido amplio y sin mezquindades para el desarrollo de mi provincia, en línea con las metas y objetivos del Gobierno nacional del que me siento parte", manifestó el flamante senador nacional por La Rioja.

El Senado aprobó también ayer, casi por unanimidad, los pliegos de Luis Alfredo Ilarregui, Ariel Basteiro y Gustavo Sabino Vaca Narvaja, como embajadores en Cuba, Bolivia y China, respectivamente.

La Cámara alta aprobó las tres designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, luego de que los ahora embajadores defendieran su nombramiento hace dos semanas, en una audiencia en la Comisión de Acuerdos.