Piden interpelación de Cafiero y Vizzotti

FOTO NA CON LA PRENSA. Mario Negri, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo.

BUENOS AIRES, 25 (NA). - A raíz del escándalo por la vacunación paralela, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se reunieron ayer en una conferencia de prensa, en la que reclamaron la interpelación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra Carla Vizzotti.

Los titulares de los tres partidos acusaron al Gobierno de "vacunar a una oligarquía kirchnerista", en lugar de utilizar esas dosis contra el COVID-19 de acuerdo al esquema de prioridades definido por el propio Estado nacional.

Al introducir la ronda de prensa, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que el plan de vacunación del Gobierno estuvo "mal gestionado" desde un comienzo, lo que derivó en "un escándalo fenomenal que no hace más que perder la autoridad del Gobierno".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló de "una partidización de las vacunas" y advirtió que se utilizaron "como si fueran del Frente de Todos y no de todos los argentinos, pagadas con los impuestos de todos los argentinos".

"Queremos saber por qué se terminó vacunando a una oligarquía política, a una oligarquía kirchnerista que lo que hace es utilizar los medios para ellos mismos. Utilizaron y armaron un sistema paralelo para ellos", se quejó la ex ministra de Seguridad, que compartió mesa con Cornejo y el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, así como con líderes parlamentarios como Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Martín Lousteau (UCR), y el auditor general Miguel Angel Pichetto.

La mecha del escándalo la encendió el viernes pasado el periodista Horacio Verbitsky, quien en una columna radial relató con lujo de detalles cómo accedió a que le aplicaran la primera dosis de la vacuna Sputnik V gracias al favor de su "viejo amigo" Ginés González García.

Por su parte, Ferraro advirtió que producto de la vacunación paralela del oficialismo "hoy hay 3.000 dosis que les están faltando a distintos argentinos", entre quienes mencionó a los grupos de riesgo, personal de salud y seguridad.

"En la provincia de Buenos Aires hay una apropiación de lo público, un manejo hipócrita y cínico partidario respecto del derecho que les asiste a nuestros conciudadanos de las dosis contra el COVID-19", apuntó.