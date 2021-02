La ausencia de Márquez Deportes 24 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El piloto español Marc Márquez señaló que no estará en los test de pretemporada en Qatar y que no tiene "idea" de cuándo volverá a competir, pero aseguró que intenta "ser optimista".

Márquez participó el lunes en la presentación del equipo Repsol Honda donde brindó detalles acerca de su situación actual.

"No estaré en el test de Qatar, de modo que mi siguiente objetivo será intentar hacerlo en la primera carrera, en Qatar (24 de marzo). Si no, en la segunda y si no, en Portimao", expresó.

De esta manera, Márquez confirmó que no estará en los test de pretemporada que se llevarán a cabo en el circuito Losail International del 10 al 12 de marzo y dijo que los médicos serán los que le darán permiso cuando el hueso del húmero esté consolidado.