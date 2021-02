Coria, Bagnis y Cerundolo, las victorias argentinas Deportes 24 de febrero de 2021 Redacción Por ATP DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 24 (NA). - Los rosarinos Federico Coria y Facundo Bagnis, 95 y 130 en el ranking mundial, además del bonaerense Juan Manuel Cerundolo, lograron ayer las primeras victorias argentinas en el cuadro principal del ATP 250 de Córdoba, para avanzar a la segunda rueda.

A primer turno, en el polo deportivo "Mario Alberto Kempes", Coria tuvo un convincente debut al vencer al alemán Dominik Koepfer (71°) por 6-1 y 6-4.

El rosarino de 28 años, hermano de Guillermo Coria -ex número 3 del ránking- no dejó dudas en la cancha central, aprovechando cada una de las oportunidades que le entregó el rival.

De esta forma, Fede Coria esperará en la próxima instancia por el ganador del partido entre el argentino Francisco Cerundolo (135) y el italiano Gianluca Mager (99).

En el segundo turno, en tanto, se dio un duelo pleno albiceleste, en el que Bagnis sacó a relucir su mejor actualidad ante el bonaerense Nicolás Kicker, que se está reinsertando en el circuito después de una suspensión por arreglo de partidos de once meses.

Bagnis, que se metió en el cuadro principal desde la qualy, se impuso por el mismo marcador que Coria (6-1 y 6-4), a partir de una buena performance desde su servicio, con el que ganó el 84 por ciento de los puntos cuando acertó el primer saque.

El rosarino esperará por otro vencedor de ayer, en el juego que a última hora sostendrán el azuleño Federico Delbonis y el portugués Pedro Sousa.

En la cancha 2, por último, el bonaerense Juan Manuel Cerundolo consiguió también avanzar a la segunda ronda al superar al brasilero Thiago Seyboth Wild por 7-5 y 7-6.