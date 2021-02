Grave accidente del golfista Tiger Woods

El golfista Tiger Woods resultó herido en un accidente de tráfico "de un solo vehículo" y fue liberado con pinzas hidráulicas de rescate, sostuvo en un comunicado el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles.

Woods fue trasladado al Centro Médico Harbor con múltiples lesiones en las piernas y debió someterse a una cirugía por las lesiones sufridas.

El vehículo de Woods volcó en la frontera de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, mientras viajaba hacia el norte por Hawthorne Boulevard en Blackhorse Road.

Una fuente policial de Los Angeles informó que Tiger Wood tiene "lesiones que no ponen en peligro su vida, pero sufrió fracturas expuestas en sus miembros inferiores".

Woods sufrió lesiones de moderadas a críticas, según el portavoz del centro asistencial donde fue ingresado el deportista.

En tanto, se informó que otro automóvil, que no estuvo involucrado en el accidente, pero que se detuvo en la carretera, fue impactado por otro vehículo, aunque no se reportaron lesionados.

"Es una especie de pendiente en un sector de curvas, donde se despistó el auto conducido por Tiger Woods, que volcó y quedó detenido contra varios arbustos", señaló el capitán James Powers.

Informaciones de varios medios estadounidenses dijeron que el golfista estaba "alerta y consciente" cuando fue rescatado por los bomberos e introducido en una ambulancia para ser trasladado al hospital.

Woods se había quedado un día más en California tras el Genesis Invitational, donde ejerció de anfitrión y entregó el trofeo de campeón a Max Homa.

El motivo fue realizar unas grabaciones de televisión para Golf Digest, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales.

Tiger estuvo con Dwayne Wade y David Spade en el Rolling Hills Country Club el lunes. Eso sí, ni pegó bolas ni jugó hoyos. El rodaje mostró a Woods dando lecciones en el campo a varias celebridades.

Principalmente brindó instrucción y tiró algunos putts, pero el accidente de ayer no le permitió llegar al campo para el segundo día de rodaje.

El golfista, de 45 años, se impuso en cinco ocasiones en el Torneo Masters (sólo una por detrás de Jack Nicklaus, el máximo ganador), el US Open tres veces, el PGA Championship cuatro y el British Open tres. En 2019 ganó el Masters por última vez.

Woods se sometió previamente a una cirugía de espalda, una fusión espinal, en 2017, para concretar su regreso al PGA Tour casi un año después.

Su buen nivel del año pasado se vio interrumpido por otra lesión en la espalda y la pandemia, que alteró notoriamente el calendario del circuito profesional.

Woods compitió por última vez junto a su hijo en el PNC Championship, que terminó el 20 de diciembre en Orlando.

Luego se sometió a un procedimiento de microdiscectomía para extraer un fragmento de disco que pellizcaba un nervio. Fue nada menos que su quinta cirugía de espalda.