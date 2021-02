“Tuvimos el respaldo defensivo” Deportes 24 de febrero de 2021 Redacción Por Carlos Trullet valorizó el trabajo realizado por su equipo en materia defensiva. Más allá de la goleada con la que se clasificó a la final por el ascenso al Federal A, el DT de Ben Hur, se mostró cauto y a la hora de hablar de Racing de Córdoba indicó: “Nunca lo vi, veremos los videos”.

FOTO PRENSA BEN HUR ENTUSIASMO. / El que tiene todo el Lobo al meterse en la final por el ascenso al Federal A.

Ben Hur atraviesa por un gran momento, anímico y futbolístico. En los dos juegos claves, el de la última fecha de su zona ante Atlético Carcarañá y la final del lunes ante Atlético Paraná, mostró superioridad ante sus rivales y ganó los partidos con solvencia. Para su entrenador, la clave está en la solidez defensiva que viene mostrando su equipo.

“Lo más importante del equipo fue que en los momentos más difíciles del partido donde tuvimos el respaldo defensivo”. Y agregó: “Los tres del fondo más los carrileros estuvieron muy bien. Fueron los que sostuvieron al equipo en un momento en que no podíamos hacer pie y tener posesión de la pelota, que es un déficit que debemos trabajar. Llegó el gol que nos ordenó, nos tranquilizó y nos permitió mantener nuestra creencia del cero en nuestro arco, una idea que labura todo el equipo".

Sobre el 4 a 0 con el cual la BH se sacó de encima a un duro rival como el elenco entrerriano, Trullet remarcó: "Fue impensada la cifra final del partido. Creo que no hay esa diferencia entre los equipos, pero sí ganamos merecidamente". Y luego destacó: "Tenemos la fortaleza de que en el medio se corre, se baja apoyando a la última línea donde están los veteranos. Es una fortaleza que tenemos, están los cuatros chicos del club, Besaccia, Sola, Castellano y Alemandi con un despliegue enorme".

En relación a la final que disputará el próximo domingo en cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco, Trullet apuntó: "Esta semana es un poco más larga, creo que vamos a llegar bien, administrando bien las energías, no exigiendo demasiado vamos a llegar bien. Y del rival indicó: "Nunca lo vi a Racing. Veremos los videos para tener una idea pero, fundamentalmente, vamos a tratar de consolidar nuestra idea, viendo qué podemos mejorar más allá del triunfo amplio".