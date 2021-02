Distribución de la vacuna Covishield Región 24 de febrero de 2021 Redacción Por Andrea Ochat pide a la Dirección del Hospital que informe sobre la distribución de la vacuna Covishield en Sunchales. A través de un proyecto de comunicación que presentó al cuerpo legislativo: “Las noticias de los últimos días tanto a nivel nacional como provincial, nos pone en alerta y en la obligación de conocer en profundidad cómo se está llevando a cabo el proceso en nuestra ciudad, a fin de acompañar al personal responsable de la vacunación a nivel local en la tarea”, argumentó la concejal.

FOTO ARCHIVO// ANDREA OCHAT// La legisladora sunchalense.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde la oficina de la concejal Andrea Ochat se distribuyó un informe de prensa que reproducimos seguidamente.

La concejal Andrea Ochat, presentó un proyecto a través del cual el Concejo Municipal de Sunchales “solicita a la Dirección del Hospital “Almícar Gorosito” que tenga a bien informar, en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra Covid-19, sobre la cantidad de dosis de vacunas contra el Covid-19 recibidas, si las mismas se han recibido dentro del marco de procedimientos establecidos, si coinciden las cantidades recibidas con las comprometidas y con las necesarias, en función de las prioridades establecidas”. Asimismo, se solicita información sobre “la cantidad de agentes que se han vacunado, especificando si los mismos corresponden al sector público o privado, si ya se ha logrado vacunar a todo el personal de salud. De no ser así, cuántos restan recibir su dosis y si se han vacunado a personas fuera del orden de prioridades establecido por la mencionada campaña; como también información sobre la cantidad de vacunas que falta recibir y cuál es el compromiso de concreción por parte del Ministerio de Salud”.

“Las noticias de los últimos días” fundamentó la edil “dan cuenta de la vacunación a personas que no se corresponden con lo establecido para los grupos que tienen prioridad en recibir la vacuna”. Este procedimiento, conocido mediáticamente como “Vacunación VIP”, tanto a nivel nacional como provincial, “nos pone en alerta y en la obligación de conocer en profundidad cómo se está llevando a cabo el proceso en nuestra ciudad, a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido y acompañar al personal responsable de la vacunación a nivel local en la tarea”. La idea es “garantizar la transparencia del proceso y combatir la corrupción que habilitó una vacunación para privilegiados, atentando contra el principio de igualdad y dignidad de derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad, que debe regir en este proceso”.

El Manual del Vacunador, Vacuna Covishield, establecido para la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 por el Gobierno Nacional determina que la misma tiene por propósito vacunar al 100% de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad gradual y creciente del recurso y a la priorización de riesgo.

La provisión de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas para su uso es limitada. Es por esto que Argentina, al igual que otros países del mundo, implementa una estrategia de vacunación escalonada y en etapas. El Esquema es el siguiente: Personal de salud (escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad); Adultos de 70 años y más // Personas mayores residentes en hogares de larga estancia; Adultos de 60 a 69 años; Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios; Adultos 18 a 59 años de Grupos en Riesgo; Personal Docente y No Docente (inicial, primaria y secundaria) y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.