Los trabajadores mecánicos celebran su Día

FOTO SMATA RAFAELA SEDE. La seccional de SMATA de nuestra ciudad.

La Seccional Rafaela del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) envió un cálido saludo a todos sus afiliados que hoy celebran su Día. "Hoy celebramos en todo el territorio nacional el Día del Trabajador y Trabajadora del Automotor, comprendiendo a todos los hombres y mujeres, activos y jubilados, que forman esta gran familia. Debido a la pandemia que nos afecta no podremos reunirnos a celebrarlo como lo hacemos año tras año. Ante esta realidad, la Comisión Ejecutiva de SMATA Seccional Rafaela, les hace llegar un fraternal saludo en este fecha y nuestra compañía en pensamiento y acción durante todos los días", sostuvo la entidad gremial. "Existe un hilo invisible que nos une y que se llama solidaridad, fuerza a la que jamás debemos renunciar en defensa de valores como la justicia social y nuestra dignidad como hombres y mujeres a partir del trabajo", subraya.

En referencia a la pandemia, consideró que "hemos caminado juntos en un año particular, con esfuerzo para superar etapas difíciles y haciendo cada vez mas grande nuestro Gremio, al que estamos orgullosos de pertenecer".

Finalmente, reafirmó su compromiso para "seguir por este camino, mejorando para el bien de todos nosotros, nuestras familias, del SMATA y de nuestro país" y reiteró su deseo para que "todas las mujeres y hombres que componen y desarrollan la actividad nacional mecánica pasen un Feliz Día".



MENSAJE DE SMATA NACIONAL

"Al cumplirse hoy el 74° Aniversario de la creación del "Día del Trabajador Mecánico", nos encuentra férreamente organizados conservando intacto en nuestros corazones, sin ninguna alteración, la Unidad y la Solidaridad, como lo hicieron nuestros pioneros y con la misión de continuar el camino llevando bien alto las banderas que nos legaron de justicia social, soberanía política e independencia económica por la defensa de los derechos del Trabajador, con nuestro lema: 'Que aquello que queremos como ciudadanos de nuestro país concretésmolo como afiliados a nuestro gremio'.

Y seguir proyectando al SMATA como una de las principales organizaciones del país y de Latinoamérica.

El Consejo Directivo Nacional que conduce el compañero secretario General, Ricardo Pignanelli les desea un buen Día del Trabajador Mecánico junto a sus familias".



EFEMERIDE VINCULADA

CON EL PERONISMO

Cada 24 de febrero, en nuestro país, se conmemora el día del Mecánico Automotor, a los profesionales que se dedican a dejar en condiciones y a mejorar los vehículos para que el traslado sea con total seguridad. Es necesario mencionar que esta efeméride fue instaurada por la secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, en 1947. Sin embargo, quien impulsó el pedido fue el secretario general de SMATA –Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina-: Adolfo García. Además, fue secundado por el consejo directivo del gremio y desde ese momento, la jornada tiene carácter de franco y pago. Que dicha fecha se conmemore es porque se encuentra vinculada fuertemente al peronismo y al origen del sindicalismo en Argentina: El 24 de febrero de 1946 se llevaron adelante las primeras elecciones libres después de la Década Infame, las urnas le otorgaron el cargo de presidente de la Nación a Juan Domingo Perón. Tiempo después, en un escrito de la delegación de SMATA, se recuerda al 24 de febrero de 1946 con un “triunfo de la auténtica democracia” y un año más adelante -24/02/1947- se conmemora como “el reconocimiento del SMATA” al sostener que “los acontecimientos valen por sí mismos por su magnitud”, además de que “otorgan las claves para entender una época y el porvenir”. “El 24 de febrero de 1946 posee la importancia suficiente para comprender el término democracia”. Debido que antes de esa fecha había “un acuerdo político entre las Fuerzas Armadas y la oligarquía nacional”, pero a partir de “aquel 24 de febrero destruyó por largo tiempo el acuerdo liberal-conservador, con el triunfo en las urnas del coronel Juan Domingo Perón, quien asumió por primera vez el cargo de presidente de la Nación, el 4 de junio de 1946, plebiscitado por casi el 60% de los sufragios”. Más adelante, el documento del Sindicato de Mecánicos y Afines sostenía que “el arribo del justicialismo al poder político trajo aparejado un nuevo concepto de soberanía política basada en la soberanía popular”. También se destacaba que “los mecánicos argentinos instalaron dicha fecha como una instancia de fuerte índole gremial porque, el 24 de febrero de 1947, el SMATA llevaba 2 años de trabajo sindical intenso”. De manera tal que, todos los 24 de febrero se estableció por primera vez y definitivamente como un día no laborable y pago en todo el país para los trabajadores del gremio en acuerdo tripartito entre el gobierno nacional, el sindicato y las empresas automotrices.



JORNADA NO LABORABLE

Este miércoles se celebra en todo el territorio nacional el Día del Trabajador del Automotor, jornada no laborable y paga establecida en las Convenciones Colectivas de Trabajo acordadas con el sector empleador y que tienen fuerza de ley. Pese a que los talleres estarán cerrados, las concesionarias sí abrirán hoy sus puertas para la atención del público.

El 24 de febrero es el símbolo de la lucha sindical porque recuerda el punto de partida de la verdadera reivindicación obrera allá por 1946 cuando el General Juan Domingo Perón asumía la primera magistratura de la Nación Argentina.

Es también un homenaje a los trabajadores pioneros y mártires mecánicos que ofrendaron sus vidas en pos de los altos ideales de dignidad y justicia social. El 24 de febrero es también el justo reconocimiento a los trabajadores que son los verdaderos artífices de una industria como la automotriz que genera altas divisas para el país.

Según las publicaciones técnicas específicas más destacadas de Europa y América del automóvil, los trabajadores mecánicos argentinos son los mejores del mundo. Para ello basta con consultar los archivos de las automotrices líderes como la Renault Francesa, la Fiat Italiana o la Mercedes Benz alemana. Para corroborar esta afirmación nos referimos a la competencia Global Tech Master llevada a cabo en 2014. Más de 12 mil empleados de servicio de todo el mundo perteneciente a la automotriz Mercedes Benz participaron de esta prueba. Desde la Argentina viajaron seis representantes. El argentino Ary Duduletz resultó ganador en la categoría Técnico en sistema de Tren de Fuerza de Automóviles, durante la final mundial disputada en Alemania. En esta jornada tan especial el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor S.M.A.T.A recuerda con emoción a los precursores que fundaron el gremio mecánico y a los grandes dirigentes que llevaron adelante la institución aún en tiempos difíciles de la historia argentina como lo fueron los secretarios generales Dirck Henry Kloosterman y José Rodríguez. Vaya el reconocimiento del S.M.A.T.A. a todos los hombres y mujeres que trabajan en la industria del automotor y la sincera salutación en una jornada que les pertenece por derecho propio, por la historia, el presente y el futuro.

No es casualidad que un 24 de febrero de 1947 el presidente constitucional de la Nación Argentina en la Legislatura enunció la Declaración de los derechos del trabajadores, que luego en 1949 fue incorporada a la Constitución Nacional.