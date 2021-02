Día Provincial de la Prevención y Visibilización de la Violencia en el noviazgo Locales 24 de febrero de 2021 Redacción Por Proponen declarar el 10 de mayo como el “Día Provincial de la Prevención y Visibilización de la Violencia en el Noviazgo”, en memoria al femicidio de Chiara Páez. El objetivo de la propuesta es promover actividades de concientización y herramientas de prevención dirigidas, en primer lugar, a adolescentes de la provincia. La iniciativa es autoría de la diputada radical Georgina Orciani y su par Sergio “Checho” Basile.

El 10 de mayo de 2015 no es una fecha más en nuestra provincia. Ese día, Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada, fue asesinada en Rufino por Manuel Mansilla, su pareja. Ella, una de las 286 mujeres en Argentina víctimas de femicidio en 2015, fue la gota que rebasó el vaso. Miles de mujeres salieron a las calles en todo el país en contra de la violencia machista al grito colectivo de: NI UNA MENOS.

Para recordar a Chiara y a todas las mujeres de nuestra provincia que fueron víctimas de violencia de género, la diputada Orciani junto al Diputado Basile, presentaron un proyecto para instituir la fecha en que se cometió el femicidio como el “Día Provincial de la Prevención y Visibilización de la Violencia en el Noviazgo”.

La iniciativa establece la realización de diferentes actividades dirigidas a jóvenes y adolescentes, como a público en general, para la concientización y prevención de la violencia en los noviazgos, la cual se refiere a toda conducta, acto, actitud o expresión que genere, o tenga potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital.

Al respecto, Basile explicó que: “Los datos son alarmantes, entre 2017 y 2019 hubo 119 niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años víctimas de femicidio, de las cuales, la mitad de las víctimas entre 14 y 19 años fueron asesinadas por su pareja o ex pareja. Estos son los resultados que arrojó el Informe especial publicado en octubre por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación.”. “Consideramos sumamente primordial que desde el Estado Provincial se realicen actividades públicas de información, difusión, sensibilización y concientización sobre las diferentes formas de noviazgos violentos que sean orientadas principalmente a jóvenes y adolescentes con herramientas que tiendan a prevenirlos” expresó el legislador.

“El maltrato suele comenzar con conductas de abuso difíciles de identificar, porque están enmascaradas en apariencia de cariño y cuidado. La censura en la manera de vestir, en sus amistades y horarios, como también control del celular, y redes sociales, son algunos de los ejemplos de violencia que no se advierten como de gravedad, más bien como hechos de protección y cuidados” continuó Basile. “Es necesario desmitificar el sufrimiento, la entrega total en las relaciones y entender que el amor verdadero, los noviazgos y relaciones saludables están basados en la igualdad, el respeto y la independencia” concluyó el diputado. Cabe recordar ambos legisladores mantuvieron un encuentro virtual con el padre de Chiara, quien desarrolla una activa labor en la lucha contra la violencia de género, y se mostró a favor de la propuesta presentada.



ANTECEDENTES

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a través de ley Nº 4547, y recientemente en la provincia de Buenos Aires, mediante la ley Nº 15246, se instituyó al día 27 de mayo de cada año como el día de la Prevención de la violencia en el noviazgo. La fecha hace referencia al femicidio de Carolina Aló, la adolescente asesinada de 113 puñaladas por su novio Fabián Tablado, uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina. Ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en la ciudad de Tigre.