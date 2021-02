Otra fuerte tormenta azotó a Rafaela Locales 24 de febrero de 2021 Redacción Por Ese fue el saldo que dejó el temporal con lluvia de 21 milímetros en nuestra ciudad durante las primeras horas de este martes. Las fuertes ráfagas de casi 90 KM por hora dejaron algunas complicaciones. Desde el municipio se concretaron diversas intervenciones de limpieza y barrido.

FOTO COMUNICACION SOCIAL INTERVENCIONES. El municipio llevó adelante trabajos de limpieza después de la tormenta. FOTO LA OPINION EN COLON Y J. B. JUSTO. Hubo varios cables cortados y la caída de un árbol antiguo de grandes dimensiones.

Un nuevo temporal de verano azotó a nuestra ciudad durante las primeras horas de este martes, entre la 1:40 y la hora 7, que dejó secuelas y complicaciones importantes para la ciudad. En este sentido, personal municipal actuó rápidamente activando las tareas correspondientes de atención, asistencia, limpieza, retiro de ramas caídas y control de desagües luego de la tormenta. La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, señaló que “los equipos de verde urbano iniciaron las tareas alrededor de la hora 5:00, principalmente el despeje de calles, evitando los riesgos de caída de algún árbol. Se calcula que por los próximos dos días se continuará con las tareas de limpieza y con el juntado de ramas y trancos de gran porte”. “Son 7 los equipos que trabajaron en conjunto con otras áreas del municipio sobre los 55 árboles caídos y la gran cantidad de ramas. La tormenta ha impactado en distintos lugares de diferentes maneras”; agregó la funcionaria. “Todo el personal municipal estará durante el día trabajando para volver a dejar a la ciudad en el estado que estaba. Es por ello que para urgencias pedimos que se comuniquen con el 105”; añadió Caruso. “Esta es la quinta tormenta de estas características en lo que va del año. Por lo que se puede ver, se va a atrasar algunos cronogramas de trabajo ya que todo el personal está abocado a estas tareas”; concluyó.

Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, explicó: “Las distintas áreas municipales se desarrollando tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad, ya sea con operativos de limpieza de calles, bocas de tormenta y levantando columnas de alumbrado público. Además se trabaja coordinadamente con la EPE por caída de cables”. “A su vez, se realizó una recorrida para controlar el funcionamiento de los diferentes desagües de la ciudad, como las lagunas de retardo, bocas de tormentas y los canales principales y secundarios. No hubo grandes inconvenientes”; detalló. Chivallero destacó que “se trabajó cerca de los vecinos y vecinas a través de los llamados al 105. Solicitamos a las personas que necesiten solucionar alguna situación, se comuniquen a ese número”.

Si bien la lluvia caída hasta el momento fue 21 milímetros, los vientos fueron fuertes, llegando a 87 km/h, aunque las ráfagas no fueron parejas en toda la ciudad, ya que en el barrio Villa Rosas casi no se registraron complicaciones. En total se recibieron más de 250 llamados al 105 de la Guardia Urbana Rafaelina, lugar donde se centralizan los reclamos.



7 VOLADURAS DE TECHOS

Fueron muchos los rafaelinos que debieron esquivar las ramas en las calles a la hora de ir a trabajar bien temprano, sobre todo los que utilizaron algún medio de transporte, mientras los que lo hacían a pie debieron ingeniárselas para no mojarse con la acumulación de agua en las veredas. Además de algunos cortes de luz que se extendieron por más de 1 hora en algunos sectores, por los múltiples cortes de cables y problemas en el servicio eléctrico por parte de la EPE y de telefonía, internet y tv por cable de los operadores privados, y alguna esporádica caída de granizo, se informó que se registraron 12 cables cortados, 8 columnas de alumbrado caídas e inclinadas y 11 postes caídos y cuatro pedidos de bolsas de arena a raíz del ingreso del agua a las viviendas. En tanto, se produjeron unas 7 voladuras de techos (algunas en obras en construcción aparentemente). En este sentido, en calle Champagnat, el viento le levantó un techo a una familia, y en una casa sita en la calle Bartolo Manera al 700 (en un sector del barrio Mora), donde se voló también el techo, se hallaba un matrimonio con tres hijos, incluido un bebé, aunque felizmente no se registraron lesionados. Asimismo, las instalaciones del Club Ben Hur también se vieron afectadas por la fuerte tormenta. El sector de la cancha auxiliar Nº 2 se llevó la peor parte, ya que sufrió la caída de una de las torres de iluminación.



PROCEDIMIENTOS EN

SITUACIONES DE TORMENTAS

En situaciones de tormentas y lluvias, los reclamos que llegan a la GUR por parte de los ciudadanos, son direccionados a las diferentes áreas municipales involucradas, las cuales cuentan con guardias permanentes de emergencia. Frente a cada reclamo se realizan las inspecciones correspondientes y se interviene de manera rápida dando prioridad a los casos de mayor peligrosidad: árboles caídos sobre cableados, obstrucciones de calles o ingresos vehiculares, entre otros.

Se recuerda que ante cualquier emergencia, se debe llamar a los teléfonos 105, 442187 o 442190.



ALERTA CONSTANTE

POR TEMPORAL

En esta época del año, el municipio se ve obligado a estar en alerta de manera constante con equipos de trabajo que deben salir en forma inmediata luego de los fenómenos climáticos que afectan a la ciudad. Estas áreas municipales brindan un importante servicio a la ciudadanía, y cuentan con equipos de trabajo de guardia para dar respuestas inmediatas ante situaciones que presenten riesgos para la ciudadanía. Además, la Municipalidad realiza el seguimiento constante de la información que se sube al SAT (Sistema de Alerta Temprana) para conocer a través de la app si existe algún alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de prevenir a la población y evitar posibles inconvenientes.



COCCO: “ESTAMOS SIEMPRE

EN LA PRIMERA LÍNEA”

Este martes, el Secretario General de SEOM, Darío Cocco, recorrió las distintas partes de la ciudad, donde municipales de diferentes áreas trabajaban arduamente para solucionar los inconvenientes producidos por la tormenta de la madrugada, y garantizar la seguridad de cada ciudadano y ciudadana. Cocco manifestó su reconocimiento a “la inmensa labor de los compañeros y compañeras de todos los municipios y comunas ante este tipo de eventos, estando siempre en la primera línea. En los momentos adversos, sobresale la gran solidaridad y vocación que nos une como servidores públicos.”